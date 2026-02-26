Preview Super League: Borneo FC vs Arema FC, Misi Kebangkitan Pesut Etam di Segiri

Headline
PEKAN ke-23 Super League 2025/2026 akan menyuguhkan laga bertajuk big match antara Borneo FC Samarinda melawan Arema FC. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/2). Tuan rumah, yang dijuluki Pesut Etam, sedang berada dalam tekanan untuk segera bangkit setelah hasil minor di laga terakhir.
Borneo FC, saat ini, menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 46 poin. Kekalahan dari Dewa United pekan lalu menjadi alarm bagi pelatih Fabio Lefundes untuk membenahi lini pertahanan.
Bermain di Segiri adalah momentum tepat, mengingat dukungan suporter Pusamania selalu menjadi tenaga tambahan bagi Stefano Lilipaly dkk.
Arema FC datang ke Samarinda tidak untuk menyerah. Tim asuhan Marcos Santos sedang menikmati periode terbaik mereka musim ini dengan catatan empat laga tak terkalahkan.
Meskipun kehilangan bek utama Luiz Gustavo karena cedera panjang, lini serang yang dipimpin Dalberto dan Charles Lokolingoy terbukti tetap tajam dan mampu merepotkan pertahanan lawan mana pun.
Kategori
|Borneo FC
|Arema FC
|Peringkat Klasemen
|3
|9
|Pemain Kunci
|Mariano Peralta
|Dalberto Luan Belo
|Kondisi Tim
|Skuad Hampir Lengkap
|Luiz Gustavo (Cedera ACL)
Pertandingan diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Borneo FC kemungkinan besar akan mengambil inisiatif serangan melalui sektor sayap yang dihuni Mariano Peralta. Sementara itu, Arema FC diprediksi akan bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat lewat kreativitas Wiliam Marcilio di lini tengah.
