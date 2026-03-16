Borneo FC vs Persib Bandung, Penalti Larut Mariano Peralta Buyarkan Kemenangan Maung Bandung

Laga Super League antara Borneo FC dan Persib Bandung(X @persib)

BORNEO FC selamat dari kekalahan saat menjamu Persib Bandung dalam laga tunda kompetisi Super League 2025/2026. Eksekusi penalti Mariano Peralta di menit-menit akhir babak kedua memastikan duel dua raksasa papan atas di Stadion Segiri, Minggu (15/3), berakhir imbang dengan skor 1-1.

Pertandingan yang mempertemukan penghuni posisi pertama dan kedua klasemen ini berlangsung sengit sejak peluit pertama dibunyikan. Meski bermain di kandang lawan, Persib Bandung tidak menunjukkan tanda-tanda gentar dan justru berhasil mencuri keunggulan lebih dulu.

Jalannya Pertandingan

Sepuluh menit awal laga berjalan dengan tempo sedang lantaran kedua tim bermain sangat hati-hati. Tuan rumah sempat memberikan ancaman pertama pada menit ke-11 melalui sepakan Koldo Obieta. Namun, kesigapan kiper Persib, Teja Paku Alam, di bawah mistar gawang berhasil mematahkan peluang tersebut.

Keasyikan menyerang, gawang Borneo FC yang dikawal Nadeo Argawinata justru bobol dua menit berselang.

Berawal dari kemelut di dalam kotak penalti Pesut Etam, Adam Alis muncul sebagai pemecah kebuntuan pada menit ke-14. Sontekannya sukses menggetarkan jala gawang tuan rumah dan membawa tim tamu unggul 1-0.

Persib nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat aksi individu Berguinho. Sayangnya, penyelesaian akhir pemain asal Brasil tersebut masih melambung di atas mistar gawang. Skor tipis untuk keunggulan Maung Bandung bertahan hingga turun minum.

Kebangkitan Pesut Etam

Memasuki babak kedua, Borneo FC langsung mengambil inisiatif serangan demi mengejar ketertinggalan. Mariano Peralta Bauer, Juan Villa, hingga Kei Hirose berulang kali memberikan tekanan bertubi-tubi ke lini pertahanan Persib. Namun, disiplinnya barisan belakang Maung Bandung sempat membuat tuan rumah frustrasi.

Petaka bagi tim tamu baru datang pada menit ke-84. Wasit menunjuk titik putih setelah bek Persib, Uilliam Barros, tertangkap melakukan pelanggaran handball di kotak terlarang.

Mariano Peralta, yang maju sebagai algojo, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan kerasnya mengecoh kiper lawan dan mengubah skor menjadi 1-1.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Kedua tim harus puas berbagi satu angka dalam laga yang penuh tensi ini.

Hasil imbang ini membuat posisi kedua tim di papan atas tetap kokoh. Persib Bandung masih memuncaki klasemen Super League dengan koleksi 58 poin. Sementara itu, Borneo FC terus membayangi di posisi kedua dengan 54 poin. (Ant/Z-1)