Rencana Bojan Hodak usai Laga Persib Vs Borneo Ditunda

PERTANDINGAN pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dipastikan ditunda oleh I.League hingga waktu yang belum ditentukan.

Laga yang seharusnya digelar Minggu (24/8) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) urung dilaksanakan lantaran situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Jawa Barat belum kondusif.

Menanggapi keputusan tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak menyiapkan alternatif berupa laga internal untuk menjaga kebugaran anak asuhnya.

"Mungkin kami melakukan latihan atau bermain antara pemain kami. Tentu kalau kami tidak bermain, ada pengganti. Tapi jika bermain, kami tidak perlu penggantinya," ujar Hodak dalam keterangannya.

Selain itu, pelatih asal Kroasia tersebut juga memantau kondisi rekrutan barunya asal Italia, Federico Barba. Bek yang pernah memperkuat Como 1907 itu sempat mengalami gangguan kesehatan pada bagian perut, tetapi kini sudah kembali berlatih normal.

"Barba hanya mengalami masalah di perutnya. Setelah itu, dia berlatih dengan normal. Dia datang untuk memperkuat tim kami, karena normalnya bek tengah banyak mengalami cedera dan yang paling banyak terkena larangan main. Saya perlu pemain tambahan dan yang terbaik," ungkapnya.

Persib saat ini tercatat sudah memiliki 10 pemain asing. Kehadiran Barba diharapkan mampu menambah kedalaman skuat, terutama di sektor pertahanan.

Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia Thom Haye belum terlihat di sesi latihan Persib. Hodak menuturkan, jika pemain naturalisasi itu belum bisa bergabung pekan ini, ia baru akan hadir setelah memperkuat timnas pada agenda FIFA Match Day.

"Saya rasa dia (Thom Haye) sudah melakukan tes medis kalau tidak salah. Jadi kemungkinan antara Minggu atau setelah gabung Timnas," jelas Hodak. (I-2)