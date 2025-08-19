Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Peralta Jadi Kunci Kemenangan Borneo FC

Dhika Kusuma Winata
19/8/2025 07:51
Peralta Jadi Kunci Kemenangan Borneo FC
Mariano Peralta mencetak gol dari titik putih.(marianoperalta.9)

BORNEO FC Samarinda sukses mencuri kemenangan tipis 1-0 atas PSBS Biak pada pekan kedua Super League 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (18/8).

Gol tunggal Mariano Peralta dari titik putih serta kokohnya lini tengah yang dikomandoi Kei Hirose menjadi faktor utama keberhasilan Pesut Etam membawa pulang tiga poin.

PSBS sebenarnya tampil agresif sejak awal laga, berusaha bangkit setelah kalah telak dari Arema FC di pekan pertama. 

Namun, Borneo FC mampu menutup celah dan beberapa kali menguasai aliran permainan. PSBS pun terpaksa mengandalkan serangan balik untuk membongkar pertahanan lawan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-28. Wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR atas pelanggaran Nurhidayat Haji Haris yang menarik baju Juan Villa di kotak terlarang.

Mariano Peralta maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugasnya dengan tenang untuk membawa Borneo unggul 1-0.

PSBS mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, upaya mereka berulang kali kandas di lini tengah yang dikendalikan Kei Hirose. Gelandang asal Jepang itu tampil disiplin, memutus serangan lawan sekaligus menjaga ritme permainan Borneo.

Di babak kedua, Pesut Etam bahkan lebih berbahaya dengan menciptakan sejumlah peluang emas tetapi penampilan kiper PSBS membuat skor tidak berubah. Sementara itu, serangan PSBS tetap buntu hingga peluit panjang berbunyi. (Dhk/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
