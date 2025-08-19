PSBS Biak vs Borneo FC, Mariano Peralta Pastikan Kemenangan Pesut Etam

Pemain Borneo FC Mariano Peralta melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak di laga Super League.(X @BorneoSMR)

BORNEO FC membukukan kemenangan kedua di laga Super League 2025/2026 setelah mengalahkan tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (18/8), dengan skor 1-0 berkat eksekusi penalti Mariano Peralta di menit ke-29.

PSBS mengancam gawang Borneo pada menit ke-11 melalui striker asal Kolombia, Ruyery Blanco, yang tepat sasaran, namun kiper Borneo Nadeo Argawinata sigap menangkalnya.

Pada menit ke-16, Borneo membalas serangan PSBS melalui tendangan bebas Peralta yang ditepis kiper PSBS, Kadu.

Setelah gagal pada kesempatan pertama, Peralta menjebol gawang PSBS melalui sepakan penalti pada menit ke-29.

Keputusan penalti ini diambil melalui review Video Assistant Referee (VAR) yang berjalan lebih dari empat menit sejak kejadian pada menit ke-24 karena pelanggaran kepada pemain Borneo, Maicon Souza.

Pesut Etam hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-45. Namun, sepakan jarak dekat Juan Villa melambung di atas gawang.

Skor 1-0 untuk keunggulan Borneo FC atas PSBS Biak bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, Badai Pasifik mengambil inisiatif menyerang pada menit-menit awal, sampai menit ke-52 Mohcine Hassan melepaskan tendangan yang ditepis oleh Nadeo.

Setelah sekitar 10 menit tampil baik, penampilan tim asuhan Divaldo Alves itu menurun. Pada menit ke-58, aksi individual Souza hampir menggandakan keunggulan Borneo.

Empat menit kemudian, Villa mencoba keberuntungan melalui tembakan jarak jauh, namun Kadu menggagalkannya dengan baik.

Pada menit ke-69, lagi dan lagi peluang Borneo didapatkan Villa, sayang pemain berusia 25 tahun itu kembali gagal menyelesaikan peluang itu.

Setelah Villa, peluang demi peluang Borneo didapatkan oleh Muhammad Sihran dan Douglas Coutinho.

Tembakan di depan gawang Sihran pada menit ke-71 gagal menjebol gawang PSBS karena diblok Sandro Embolo, sementara peluang Coutinho melalui sundulan digagalkan oleh tiang gawang.

Skor 1-0 untuk kemenangan Borneo FC atas PSBS Biak bertahan hingga laga usai

Borneo FC menjadi tim kedua dengan catatan sempurna di Super League setelah Persija dan kini mereka berada di posisi kedua dengan enam poin, hanya kalah selisih gol dari Macan Kemayoran.

Berikutnya, Borneo FC akan melawan Persijap Jepara di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu (24/8) pukul 15.30 WIB, sementara PSBS Biak akan menantang Persis Solo di Stadion Maguwoharjo, sehari sebelumnya. (Ant/Z-1)