Arema FC Akhiri Puasa Kemenangan di Kanjuruhan

AREMA FC akhirnya memutus tren buruk di Stadion Kanjuruhan. Singo Edan memetik kemenangan 4-1 atas PSBS Biak pada laga pembuka Super League 2025/2026, Senin (11/8/2025).
Hasil itu sekaligus menjadi kado ulang tahun ke-38 klub berjuluk Singo Edan tersebut. Arema sempat bermain tanpa kandang dan baru bisa bermarkas di Kanjuruhan pada akhir musim lalu.
Bagi Arema, kemenangan terasa istimewa karenq mereka terakhir kali meraih tiga poin di Kanjuruhan pada Maret 2025 ketika mengalahkan Barito Putera 4-2. Sejak itu, Singo Edan melewati empat laga kandang tanpa kemenangan, termasuk kekalahan 0-3 dari Persik Kediri pada Mei lalu.
Tak hanya itu, kemenangan atas PSBS juga mengakhiri catatan buruk mereka tanpa gol di dua laga kandang terakhir musim lalu, yakni Arema takluk 0-3 dari Persik dan 0-2 dari Semen Padang.
Sejak peluit awal, Arema tampil agresif dan memecah kebuntuan lewat eksekusi penalti Dalberto di menit ke-17. Babak pertama berakhir dengan keunggulan tipis 1-0 meski PSBS sempat memberi perlawanan melalui serangan cepat.
Memasuki paruh kedua, tuan rumah tampil semakin percaya diri. Valdeci Moreira menggandakan skor di menit ke-62 setelah menerima umpan matang Paulinho Mocelin.
Enam menit berselang, Dalberto menambah gol. Striker asal Brasil itu kemudian melengkapi hattrick di menit ke-80.
Tim tamu baru bisa membalas lewat penalti Luquinhas di masa injury time yang menutup laga dengan skor 4-1.
Dalberto menjadi sorotan utama dengan torehan tiga golnya. Itu menjadi hattrick pertama di musim ini sekaligus yang pertama sejak dirinya bermain di Indonesia. (I-2)
