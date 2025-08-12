Dalberto Luan Belo, Pencetak Hattrick Pertama di BRI Super League

Dalberto Luan Belo(Antara)

Dalberto Luan Belo langsung mencuri perhatian di pekan perdana Super League 2025/2026. Striker asal Brasil itu mencetak hattrick yang membawa Arema FC menang telak 4-1 atas PSBS Biak di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (11/8).

Keberhasilan Dalberto mencatatkan hattrick pada laga pertama membuatnya patut untuk diperhitungkan musim ini.

Gol pertama Dalberto lahir di menit ke-17 melalui titik putih. Penyerang berusia 30 tahun itu kemudian menambah pundi-pundi golnya di menit ke-68 dan ke-80. Dia memastikan namanya menjadi pemain pertama yang mencetak hattrick di musim ini.

Satu gol tambahan Arema dicetak Valdeci Moreira da Silva pada menit ke-62 adapun PSBS hanya mampu membalas lewat penalti Claudio Lucas Morasi di akhir laga.

Hattrick tersebut turut menjadi pencapaian istimewa bagi Dalberto. Sejak memulai kariernya di Indonesia pada musim 2023/2024, ia belum pernah mencetak tiga gol dalam satu pertandingan.

Musim lalu bersama Singo Edan, ia mencatatkan 15 gol dan empat assist dari 33 laga namun hattrick selalu luput dari genggamannya.

Saat membela Madura United pada musim 2023/2024, produktivitasnya pun terbilang stabil dengan enam gol dan dua assist dalam 17 laga namun tanpa hattrick.

Torehan tiga gol di laga pembuka musim ini menjadi sinyal kuat bahwa Dalberto siap tampil lebih tajam dan konsisten bersama Singo Edan