Hasil PSIM vs Arema FC: Berakhir Sama Kuat

Pemain PSIM dan Arema FC berebut bola.(Antara)

PSIM Yogyakarta harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 dengan Arema FC pada laga pekan kedua BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu. Laga PSIM vs Arema FC berakhir dengan skor 1-1.

Sejak peluit awal, kedua tim langsung menunjukkan permainan agresif. Hingga menit ke-10, jual beli serangan terjadi, namun belum ada peluang yang benar-benar berbuah gol.

Kesempatan pertama bagi PSIM tercipta pada menit ke-16 melalui sepakan jarak jauh Jose Pedro Magalhaes Valente atau Ze Valente. Bola mengarah tepat ke gawang, tetapi berhasil ditepis oleh kiper Arema, Muhammad Adi Satryo. Tekanan beruntun dari tim Laskar Mataram membuat pertahanan Arema beberapa kali dipaksa bekerja keras.

Arema mencoba membalas lewat tembakan mendatar di menit ke-21, namun usaha tersebut belum menemui sasaran. Hanya berselang satu menit, Norberto Ezequiel Vidal hampir membuka skor dengan sepakan cepat yang tipis melayang di atas mistar.

Peluang emas kembali hadir pada menit ke-27 ketika umpan matang Vidal mengarah ke Ze Valente. Sayang, sepakan gelandang asal Portugal itu masih dapat dimentahkan Adi Satryo.

PSIM yang asyik menyerang justru kebobolan lebih dulu. Menit ke-40, Reva Adi Utama melanggar pemain lawan di area terlarang, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Dalberto yang menjadi eksekutor sukses mengecoh kiper Cahya Supriadi, membawa Singo Edan unggul 1-0 hingga jeda.

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat. Bek Arema, Yann Motta Pinto, diganjar kartu merah pada menit ke-54 usai melakukan pelanggaran keras. Dari hadiah tendangan bebas, Ze Valente gagal memanfaatkan peluang emas.

Empat menit kemudian, giliran bek PSIM, Franco Gaston Ramos Mingo, menerima kartu kuning setelah melanggar pemain lawan.

Gol penyama akhirnya datang menjelang laga usai. Pada menit ke-88, Roberto Pimenta Vinagre Filho alias Betinho melakukan sundulan salah antisipasi yang justru masuk ke gawang sendiri. Skor pun berubah 1-1 dan bertahan hingga peluit panjang berbunyi. (Ant/E-3)