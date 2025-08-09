Ini Kata Pelatih PSIM usai Pecundangi Persebaya di Gelora Bung Tomo

Headline
Tim promosi PSIM Yogyakarta mengawali kiprah di Super League 2025/2026 dengan kemenangan mengejutkan atas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam WIB. Laga Persebaya vs PSIM berakhir dengan skor 0-1. Gol tunggal yang dicetak Ezequiel Vidal pada menit 90+2 memastikan Laskar Mataram pulang dengan tiga poin perdana musim ini.
Pelatih PSIM, Jean-Paul Van Gastel, mengaku puas dengan hasil tersebut. Ia menilai kemenangan di laga pembuka menjadi tolok ukur baru yang harus dipertahankan timnya.
“Kami sangat senang bisa meraih kemenangan di laga perdana. Saya ingin melihat tim kami bermain dengan standar ini setiap minggunya,” ujar Van Gastel.
Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti perbedaan suasana antara sepak bola Indonesia dan Eropa. Menurutnya, energi dan dukungan suporter di Indonesia membuat tim bersemangat.
Meski melakoni pramusim dengan waktu singkat, PSIM pada laga perdana Super League berhasil menampilkan intensitas tinggi. Kemenangan tersebut menjadi awal manis bagi PSIM sekaligus modal penting untuk menghadapi ketatnya persaingan di musim baru.
Van Gastel turut memuji kekokohan lini belakang PSIM meski sempat melakukan rotasi di babak kedua.
“Pra musim fokus pada peningkatan fisik dan pengembangan permainan, tapi sekarang kami berada di level Super League. Standar dan intensitas pertandingan jauh lebih tinggi dibanding Liga 2 tahun lalu,” ungkapnya.
“Pertahanan kami cukup solid meski ada pergantian pemain di babak kedua. Kami melewatkan beberapa peluang, tapi akhirnya Vidal bisa mencetak gol kemenangan,” tambahnya. (E-3)
PSIM Yogyakarta membuka langkah di BRI Super League 2025/2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya, Jumat (8/8) malam WIB.
Berbagai persiapan untuk pembukaan tersebut, dilakukan PSSI di Stadion GBT Surabaya. Sejumlah staf PSSI melihat dari dekat proses gladi bersih jalannya pembukaan.
Di tengah polemik terkait royalti lagu, Persebaya Surabaya memilih langkah berani dengan menggratiskan anthem Song For Pride untuk diputar di ruang publik.
Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas PSS Sleman berkat gol apik Bruno Moreira pada menit ke-71 dalam pertandingan uji coba bertajuk Team Launching Game.
Pada uji coba kali ini Persebaya akan menurunkan kekuatan penuh, semua pemain asing yang dimiliki akan dimainkan secara bergantian. Hanya beberapa pemain saja yang masih absen.
PERSEBAYA Surabaya gagal meraih poin penuh di laga pembuka BRI Super League 2025/2026 setelah takluk 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam.
PERTANDINGAN Super League 2025/2026 antara Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (8/8) berakhir dengan kemenangan bagi Laskar Mataram.
PERSEBAYA Surabaya membawa pulang satu poin usai menahan imbang tuan rumah Borneo FC Samarinda 1-1 pada pekan ke-33 Liga 1 musim 2024/2025.
BORNEO FC Samarinda harus puas berbagi angka menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 Liga 1 2024/25 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/5) malam.
