Ini Kata Pelatih PSIM usai Pecundangi Persebaya di Gelora Bung Tomo

Pelatih PSIM, Jean-Paul Van Gastel(PSIM)

Tim promosi PSIM Yogyakarta mengawali kiprah di Super League 2025/2026 dengan kemenangan mengejutkan atas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam WIB. Laga Persebaya vs PSIM berakhir dengan skor 0-1. Gol tunggal yang dicetak Ezequiel Vidal pada menit 90+2 memastikan Laskar Mataram pulang dengan tiga poin perdana musim ini.

Pelatih PSIM, Jean-Paul Van Gastel, mengaku puas dengan hasil tersebut. Ia menilai kemenangan di laga pembuka menjadi tolok ukur baru yang harus dipertahankan timnya.

“Kami sangat senang bisa meraih kemenangan di laga perdana. Saya ingin melihat tim kami bermain dengan standar ini setiap minggunya,” ujar Van Gastel.

Pelatih asal Belanda itu juga menyoroti perbedaan suasana antara sepak bola Indonesia dan Eropa. Menurutnya, energi dan dukungan suporter di Indonesia membuat tim bersemangat.

Meski melakoni pramusim dengan waktu singkat, PSIM pada laga perdana Super League berhasil menampilkan intensitas tinggi. Kemenangan tersebut menjadi awal manis bagi PSIM sekaligus modal penting untuk menghadapi ketatnya persaingan di musim baru.

Van Gastel turut memuji kekokohan lini belakang PSIM meski sempat melakukan rotasi di babak kedua.

“Pra musim fokus pada peningkatan fisik dan pengembangan permainan, tapi sekarang kami berada di level Super League. Standar dan intensitas pertandingan jauh lebih tinggi dibanding Liga 2 tahun lalu,” ungkapnya.

“Pertahanan kami cukup solid meski ada pergantian pemain di babak kedua. Kami melewatkan beberapa peluang, tapi akhirnya Vidal bisa mencetak gol kemenangan,” tambahnya. (E-3)