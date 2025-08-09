Ezequiel Vidal Jadi Pemain Kunci PSIM saat Taklukkan Persebaya

Ezequiel Vidal(Antara)

PSIM Yogyakarta membuka langkah di BRI Super League 2025/2026 dengan kemenangan tipis atas Persebaya Surabaya, Jumat (8/8) malam WIB. Laga Persebaya vs PSIM berakhir dengan skor 0-1. Ezequiel Vidal menjadi penentu kemenangan lewat gol di masa tambahan waktu.

Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim tampil agresif dalam menyerang sekaligus disiplin bertahan, membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga penghujung laga.

Gol tunggal baru tercipta pada menit ke-90+2. Memanfaatkan umpan Dede Sapari, Vidal menuntaskan peluang lewat sundulan yang tak mampu dihalau kiper Persebaya.

Baca juga : Persebaya Vs PSIM Yogyakarta, Laskar Mataram Tekuk Bajul Ijo

Performa gelandang asal Argentina itu memang menonjol, dengan catatan 23 umpan sukses sepanjang laga.

Bagi PSIM, hasil ini menjadi kemenangan perdana di BRI Super League musim ini. Bagi Vidal, performa impresifnya tidak lepas dari pengalaman di sepak bola Indonesia.

Sebelum bergabung dengan PSIM, dia sempat membela Persita Tangerang pada 2022–2024 dengan torehan 17 gol dan 14 assist dalam 63 pertandingan.

Dikenal memiliki naluri mencetak gol tinggi, visi permainan tajam, serta kepercayaan diri dalam aksi individu, Vidal diyakini akan menjadi pilar penting PSIM musim ini.