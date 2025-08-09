Ezequiel Vidal Jadi Pemain Kunci PSIM saat Taklukkan Persebaya

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PSIM Yogyakarta membuka langkah di BRI Super League 2025/2026 dengan kemenangan tipis atas Persebaya Surabaya, Jumat (8/8) malam WIB. Laga Persebaya vs PSIM berakhir dengan skor 0-1. Ezequiel Vidal menjadi penentu kemenangan lewat gol di masa tambahan waktu.
Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, berlangsung ketat sejak awal. Kedua tim tampil agresif dalam menyerang sekaligus disiplin bertahan, membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga penghujung laga.
Gol tunggal baru tercipta pada menit ke-90+2. Memanfaatkan umpan Dede Sapari, Vidal menuntaskan peluang lewat sundulan yang tak mampu dihalau kiper Persebaya.
Performa gelandang asal Argentina itu memang menonjol, dengan catatan 23 umpan sukses sepanjang laga.
Bagi PSIM, hasil ini menjadi kemenangan perdana di BRI Super League musim ini. Bagi Vidal, performa impresifnya tidak lepas dari pengalaman di sepak bola Indonesia.
Sebelum bergabung dengan PSIM, dia sempat membela Persita Tangerang pada 2022–2024 dengan torehan 17 gol dan 14 assist dalam 63 pertandingan.
Dikenal memiliki naluri mencetak gol tinggi, visi permainan tajam, serta kepercayaan diri dalam aksi individu, Vidal diyakini akan menjadi pilar penting PSIM musim ini.
Tim promosi PSIM Yogyakarta mengawali kiprah di Super League 2025/2026 dengan kemenangan mengejutkan atas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo.
Berbagai persiapan untuk pembukaan tersebut, dilakukan PSSI di Stadion GBT Surabaya. Sejumlah staf PSSI melihat dari dekat proses gladi bersih jalannya pembukaan.
Di tengah polemik terkait royalti lagu, Persebaya Surabaya memilih langkah berani dengan menggratiskan anthem Song For Pride untuk diputar di ruang publik.
Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas PSS Sleman berkat gol apik Bruno Moreira pada menit ke-71 dalam pertandingan uji coba bertajuk Team Launching Game.
Pada uji coba kali ini Persebaya akan menurunkan kekuatan penuh, semua pemain asing yang dimiliki akan dimainkan secara bergantian. Hanya beberapa pemain saja yang masih absen.
PERSEBAYA Surabaya gagal meraih poin penuh di laga pembuka BRI Super League 2025/2026 setelah takluk 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam.
PERTANDINGAN Super League 2025/2026 antara Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (8/8) berakhir dengan kemenangan bagi Laskar Mataram.
PERSEBAYA Surabaya membawa pulang satu poin usai menahan imbang tuan rumah Borneo FC Samarinda 1-1 pada pekan ke-33 Liga 1 musim 2024/2025.
BORNEO FC Samarinda harus puas berbagi angka menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-33 Liga 1 2024/25 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/5) malam.
