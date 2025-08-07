Persebaya Menjamu PSIM Sebagai Laga Pembuka BRI Super Legue

(MI/Faisol)

Kompetisi sepak bola bertitel BRI Super League mulai bergulir, Jumat (8/8) yang akan dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pertandingan pembuka mempertemukan Persebaya Surabaya menjamu PSIM Yogyakarta.

Berbagai persiapan untuk pembukaan tersebut, dilakukan PSSI di Stadion GBT Surabaya. Sejumlah staf PSSI melihat dari dekat proses gladi bersih jalannya pembukaan.

Terkait dengan pertandingan itu, Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez kepada wartawan di GBT, Jumat (7/8) mengatakan timnya sudah siap 100 % mengawali pertandingan menjamu PSIM Yogyakarta.

Baca juga : Juara Liga 2, Begini Kunci Keberhasilan PSIM Jogja

“Kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan tim. Kami akan memulai liga ini di hadapan para pendukung kami sendiri. Tentu kami senang bisa segera memulai musim ini dan kami sangat antusias menyambut kompetisi yang baru,” kata Eduardo.

Meskipun sudah mempersiapkan secara matang, Eduardo menyatakan masih ada sejumlah pemain yang dilanda cedera saat berlaga di Liga 1 tahun lalu. Namun, secara umum pemainnya sudah siap.

“Sekarang kami sudah memiliki seluruh skuad. Tentu, dalam proses terakhir ada beberapa cedera, tetapi secara keseluruhan kami senang karena sekitar 95% pemain dalam kondisi siap,” ujarnya.

Baca juga : Persebaya Bebaskan Tanpa Royalti Anthem "Song For Pride"

Untuk menghadapi PSIM, dia mengatakan, selama ini sudah mengetahui bagaimana cara bermain PSIM. Pihaknya sudah menganalisa lawan termasuk kualitas individu lawan.

“Kami tahu mereka punya skuad yang bagus. Tapi kami juga percaya pada gaya main kami, pada skuad kami. Kami tentu harus waspada terhadap lawan, tapi yang paling penting adalah tetap menghormati mereka,” katanya.

Eduardo tidak ingin suporter kecewa, targetnya adalah memetik poin pertama di kandang sendiri. Di pertandingan ini akan menurunkan pemain terbaiknya, termasuk pemain anyar Leo Lelis.(H-1)