Persebaya Menjamu PSIM Sebagai Laga Pembuka BRI Super Legue

Kompetisi sepak bola bertitel BRI Super League mulai bergulir, Jumat (8/8) yang akan dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pertandingan pembuka mempertemukan Persebaya Surabaya menjamu PSIM Yogyakarta.
Berbagai persiapan untuk pembukaan tersebut, dilakukan PSSI di Stadion GBT Surabaya. Sejumlah staf PSSI melihat dari dekat proses gladi bersih jalannya pembukaan.
Terkait dengan pertandingan itu, Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez kepada wartawan di GBT, Jumat (7/8) mengatakan timnya sudah siap 100 % mengawali pertandingan menjamu PSIM Yogyakarta.
“Kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan tim. Kami akan memulai liga ini di hadapan para pendukung kami sendiri. Tentu kami senang bisa segera memulai musim ini dan kami sangat antusias menyambut kompetisi yang baru,” kata Eduardo.
Meskipun sudah mempersiapkan secara matang, Eduardo menyatakan masih ada sejumlah pemain yang dilanda cedera saat berlaga di Liga 1 tahun lalu. Namun, secara umum pemainnya sudah siap.
“Sekarang kami sudah memiliki seluruh skuad. Tentu, dalam proses terakhir ada beberapa cedera, tetapi secara keseluruhan kami senang karena sekitar 95% pemain dalam kondisi siap,” ujarnya.
Untuk menghadapi PSIM, dia mengatakan, selama ini sudah mengetahui bagaimana cara bermain PSIM. Pihaknya sudah menganalisa lawan termasuk kualitas individu lawan.
“Kami tahu mereka punya skuad yang bagus. Tapi kami juga percaya pada gaya main kami, pada skuad kami. Kami tentu harus waspada terhadap lawan, tapi yang paling penting adalah tetap menghormati mereka,” katanya.
Eduardo tidak ingin suporter kecewa, targetnya adalah memetik poin pertama di kandang sendiri. Di pertandingan ini akan menurunkan pemain terbaiknya, termasuk pemain anyar Leo Lelis.(H-1)
Di tengah polemik terkait royalti lagu, Persebaya Surabaya memilih langkah berani dengan menggratiskan anthem Song For Pride untuk diputar di ruang publik.
Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas PSS Sleman berkat gol apik Bruno Moreira pada menit ke-71 dalam pertandingan uji coba bertajuk Team Launching Game.
Pada uji coba kali ini Persebaya akan menurunkan kekuatan penuh, semua pemain asing yang dimiliki akan dimainkan secara bergantian. Hanya beberapa pemain saja yang masih absen.
Gali Freitas menjadi salah satu penggawa anyar Persebaya Surabaya untuk mengarungi Liga 1 Indonesia 2025/26 dan diproyeksikan mempertajam lini depan Bajul Ijo.
Periode pascakompetisi menjadi momen penting untuk menelaah kembali kinerja tim.
Cahya Supriadi, saat ini tengah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia dan berlaga di Kejuaraan ASEAN U-23 2025. Setelah itu baru dia akan bergabung dengan PSIM.
Manajer PSIM Razzi Taruna mengakui Rakhmatsho Rakhmatzoda adalah incaran lama Laskar Mataram.
Stadion Manahan akan dipakai jika PSIM tidak bisa menggunakan Stadion Maguwoharjo sebagai markas.
Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengatakan Khairul Fikri Ma'arif merupakan aset serta investasi berharga dan kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama berdurasi panjang.
Kontribusi Rendra Teddy bagi PSIM Yogyakarta musim lalu sangat signifikan setelah ia tampil solid dalam 17 pertandingan dengan total 1.253 menit bermain
