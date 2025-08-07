Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Persebaya Menjamu PSIM Sebagai Laga Pembuka BRI Super Legue

Faishol Taselan
07/8/2025 21:48
Persebaya Menjamu PSIM Sebagai Laga Pembuka BRI Super Legue
(MI/Faisol)

Kompetisi sepak bola bertitel BRI Super League mulai bergulir, Jumat (8/8) yang akan dibuka di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Pertandingan pembuka mempertemukan Persebaya Surabaya menjamu PSIM Yogyakarta. 

Berbagai  persiapan untuk pembukaan tersebut, dilakukan PSSI di Stadion GBT Surabaya. Sejumlah staf PSSI melihat dari dekat proses gladi bersih jalannya pembukaan. 

Terkait dengan pertandingan itu, Pelatih Persebaya Surabaya  Eduardo Perez kepada wartawan di GBT, Jumat (7/8) mengatakan timnya sudah siap 100 % mengawali pertandingan menjamu PSIM Yogyakarta.

Baca juga : Juara Liga 2, Begini Kunci Keberhasilan PSIM Jogja

“Kami punya cukup waktu untuk mempersiapkan tim. Kami akan memulai liga ini di hadapan para pendukung kami sendiri. Tentu kami senang bisa segera memulai musim ini dan kami sangat antusias menyambut kompetisi yang baru,” kata Eduardo.

Meskipun sudah mempersiapkan secara matang, Eduardo menyatakan masih ada sejumlah pemain yang dilanda cedera saat berlaga di Liga 1 tahun lalu. Namun, secara umum pemainnya sudah siap.

“Sekarang kami sudah memiliki seluruh skuad. Tentu, dalam proses terakhir ada beberapa cedera, tetapi secara keseluruhan kami senang karena sekitar 95% pemain dalam kondisi siap,” ujarnya.

Baca juga : Persebaya Bebaskan Tanpa Royalti Anthem "Song For Pride"

Untuk menghadapi PSIM, dia mengatakan, selama ini sudah mengetahui bagaimana cara bermain PSIM. Pihaknya sudah menganalisa lawan termasuk kualitas individu lawan.

“Kami tahu mereka punya skuad yang bagus. Tapi kami juga percaya pada gaya main kami, pada skuad kami. Kami tentu harus waspada terhadap lawan, tapi yang paling penting adalah tetap menghormati mereka,” katanya. 

Eduardo tidak ingin suporter kecewa, targetnya adalah memetik poin pertama di kandang sendiri. Di pertandingan ini akan menurunkan pemain terbaiknya, termasuk pemain anyar Leo Lelis.(H-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved