Persebaya vs Bali United: Persebaya Libas Bali United 5-2, Edu Perez Puji Mental Baja Pemain

Persebaya Surabaya meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo pada pekan ketiga BRI Liga 1 2025/26. (Persebaya)

PERSEBAYA Surabaya meraih kemenangan meyakinkan 5-2 atas Bali United pada pekan ketiga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Hasil itu menjadi kemenangan kandang pertama Bajul Ijo musim ini, sekaligus memulihkan kepercayaan diri tim setelah sempat tersandung di laga pembuka.

Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, menyebut kemenangan tersebut sangat penting. Pasalnya kemenangan ini datang usai kekalahan di hadapan publik sendiri pada laga perdana.

"Setelah kehilangan poin di pertandingan pertama di rumah, kami tampil dengan cara terbaik untuk memberikan tiga poin bagi Bonek dan Bonita,” kata Edu dalam keterangannya.

Baca juga : Klasemen Liga 1 : Meski Kalah dari Bali United, Persebaya Masih di Posisi Puncak

Pelatih asal Spanyol itu memberikan apresiasi khusus kepada para pemain yang dinilai menunjukkan karakter kuat untuk bangkit. Dari 13 tembakan yang dilepaskan Persebaya, 11 di antaranya mengarah tepat ke gawang.

"Saya sangat senang untuk para pemain, tim, dan tentu saja untuk Bonek dan Bonita. Sekarang saatnya sedikit tenang dan fokus pada laga berikutnya. Bali United tim berkualitas, jadi kemenangan ini makin terasa penting," ujarnya.

Percaya Diri

Sementara itu, kapten Persebaya Bruno Moreira menambahkan, hasil tersebut krusial. Kemenangan itu, kata Bruno, mengembalikan rasa percaya diri tim sebelum melakoni laga tandang ke markas PSM Makassar.

"Seperti yang dikatakan pelatih, kami kehilangan laga pertama di rumah dan banyak yang meragukan kualitas kami. Tapi langkah demi langkah, dengan kerja keras, kami meraih dua kemenangan beruntun," ungkap Bruno.

Namun, ia menegaskan tim tetap harus melakukan evaluasi agar bisa tampil lebih baik. "Ini baru permulaan. Masih banyak yang harus diperbaiki. Kami ingin membuktikan kepada diri sendiri dan juga kepada suporter bahwa kami bisa memberikan lebih untuk Persebaya," tandasnya. (Z-2)