Jadwal Pekan Pertama Super League 2025-2026

KOMPETISI kasta tertinggi sepak bola nasional musim 2025-2026 akan resmi dimulai pada Jumat (8/8) sore nanti dengan identitas baru, Indonesia Super League (Liga Super) yang dulunya bernama Liga 1.
Perubahan tidak hanya terjadi pada nama kompetisi, tetapi juga operatornya. PT Liga Indonesia Baru kini bertransformasi menjadi I.League sebagai penyelenggara turnamen.
Pekan perdana akan dibuka dengan tiga laga. Borneo FC menjamu Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, menjadi pertandingan pembuka.
Laga berikutnya mempertemukan PSM Makassar kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora B.J. Habibie, dan ditutup duel Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo.
Baik PSIS Semarang berada di urutan 18 maupun PSS Sleman di urutan 17 sama-sama mengantongi 25 poin dari 31 kali bertanding.
PERSIB Bandung mempunyai peluang untuk meraih gelar juara musim ini. Masuk ke pekan ke-31 Liga 1 Indonesia. Persib dijadwalkan akan bertanding di kandang Malut United
Atas hasil itu, Persija berada di posisi keempat dengan 40 poin. Sedangkan PSM menempati urutan ketujuh dengan 36 poin.
Hasil itu membuat Tangsel Warrior, julukan Dewa United, naik ke peringkat dua klasemen menggusur Persebaya yang turun ke posisi ketiga.
Saat ini Dewa United menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 40 poin dari 23 pertandingan, terpaut satu poin dari Persebaya Surabaya di posisi kedua.
