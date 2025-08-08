Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Khoerun Nadif Rahmat
08/8/2025 11:06
Jadwal Pekan Pertama Super League 2025-2026
Super League.(DOK INSTAGRAM/@LIGA1MATCH)

KOMPETISI kasta tertinggi sepak bola nasional musim 2025-2026 akan resmi dimulai pada Jumat (8/8) sore nanti dengan identitas baru, Indonesia Super League (Liga Super) yang dulunya bernama Liga 1.

Perubahan tidak hanya terjadi pada nama kompetisi, tetapi juga operatornya. PT Liga Indonesia Baru kini bertransformasi menjadi I.League sebagai penyelenggara turnamen.

Pekan perdana akan dibuka dengan tiga laga. Borneo FC menjamu Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, menjadi pertandingan pembuka. 

Laga berikutnya mempertemukan PSM Makassar kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora B.J. Habibie, dan ditutup duel Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo.

Jadwal Pekan Pertama Super League 2025-2026

Jumat, 8 Agustus 2025

  • Borneo FC vs Bhayangkara FC (15.30 WIB)
  • PSM Makassar vs Persijap Jepara (19.00 WIB)
  • Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta (19.00 WIB)

Sabtu, 9 Agustus 2025

  • Persib Bandung vs Semen Padang (15.30 WIB)
  • Dewa United vs Malut United (19.00 WIB)
  • Madura United vs Persis Solo (19.00 WIB)

Minggu, 10 Agustus 2025

  • Bali United vs Persik Kediri (15.30 WIB)
  • Persija Jakarta vs Persita Tangerang (19.00 WIB)

Senin, 11 Agustus 2025

  • Arema FC vs PSBS Biak (15.30 WIB)

(I-3)



Editor : Budi Ernanto
