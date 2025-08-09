Pelatih Persebaya Ungkap Penyebab Kekalahan Timnya

Pelatih Persebaya, Eduardo Perez.(Dok. Antara)

PERSEBAYA Surabaya gagal meraih poin penuh di laga pembuka BRI Super League 2025/2026 setelah takluk 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam. Kekalahan dari tim promosi itu terasa pahit karena terjadi di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, mengaku kecewa, meski tetap memberi apresiasi kepada timnya. Menurutnya, timnya membuang peluang krusial yang seharusnya bisa dimaksimalkan.

“Dalam pertandingan ini, pada babak pertama, kami memiliki peluang untuk mencetak setidaknya dua gol. Pada babak kedua, kami ingin mengendalikan pertandingan lebih banyak. Seandainya kami mencetak gol pada babak pertama, (hasilnya) akan berbeda,” kata Perez.

“Tentu saja saya sangat kecewa (kalah). Di sisi lain, (sudah ada) gambaran (permainan) yang saya inginkan terlihat pada babak pertama, tentu kami perlu terus berusaha. Saya sangat bangga dengan (kerja keras) para pemain,” tambah pelatih asal Spanyol tersebut.

Pertandingan sejatinya berlangsung ketat dan nyaris berakhir imbang tanpa gol. Namun, drama terjadi di menit 90+2 saat Ezequiel Vidal memecah kebuntuan.

Gol berawal dari tendangan bebas Ze Valente yang berhasil ditepis kiper Ernando Ari tetapi bola muntah disambar Dede Sapari dan diteruskan dengan umpan matang yang disundul Vidal masuk ke gawang Persebaya.

Tuan rumah mencoba membalas namun waktu tersisa tak cukup untuk menghindarkan Bajul Ijo dari kekalahan di partai perdana musim ini.

Persebaya menciptakan enam peluang dari total sembilan tembakan dengan hanya dua yang tepat sasaran. Gelandang Persebaya, Bruno Moreira, mengakui penyelesaian akhir tim masih menjadi masalah.

“Secara keseluruhan, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil positif. Sayangnya, kami tidak berhasil (menang) di hadapan para pendukung kami. Kami tidak mencari alasan. Kami kalah. Itulah kenyataannya,” ucap Bruno.

“Seperti yang dikatakan pelatih, kami melewatkan beberapa peluang yang seharusnya tidak boleh terlewatkan. Tapi kami memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan tiga poin dan terus berjuang untuk naik di klasemen,” imbuh pemain asal Brasil itu. (H-3)