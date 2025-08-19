Tundukkan Persib Bandung, Semangat dan Moral Pemain Persijap Jepara Melonjak

Kemelut di mulut gawang Persib Bandung saat Sudi Abdallah berhasil menyarangkan bola ke gawang.(MI/Akhmad Safuan)

KEMENANGAN Persijap Jepara atas tim tamu sekaligus juara bertahan Persib Bandung 2-1 dalam dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini (GPK), Jepara, Senin (18/8) membuat mental dan semangat tim melonjak.

Pemantauan Media Indonesia, Selasa (19/6) suasana hati warga Jepara, Jawa Tengah, diliputi rasa gembira setelah tim kebanggaan mereka Persijap Jepara berhasil menaklukkan juara bertahan Persib Bandung dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini (GPK), Jepara, Senin (18/8) malam.

Meskipun kegembiraan tidak dilampiaskan secara terbuka, namun kemenangan tim berjuluk Laskar Kalinyamat atas juara bertahan Maung Bandung ini menjadi pembicaraan berbagai kalangan di Kabupaten Jepara, mengingat Persijap Jepara merupakan tim promosi Liga 1 yang baru masuk pada musim ini.

"Kami sangat bergembira, ini merupakan pembuktian bahwa Persijap Jepara meskipun sebagai tim promosi mampu mengalahkan tim besar berpredikat juara bertahan," kata Hadi Purwanto, pengamat sepakbola di Jepara.

Kemenangan Laskar Kalinyamat atas Maung Bandung, menurut Hadi Purwanto, menjadi titik sejarah di awal kompetisi persepakbolaan nasional musim ini. Hal ini tentu akan menjadikan moral dan semangat tim melonjak tinggi meskipun kedepan perjuangan tidak mudah karena akan menghadapi tim tangguh lainnya.

Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos secara terpisah juga mengaku bergembira atas kemenangan tim Laskar Kalinyamat atas tim tamu Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini (GPK), Jepara, Senin (18/8) karena kini berhasil mengantongi 4 poin setelah sebelumnya berhasil mencuri 1 poin di markas PSM Makassar.

"Kunci kemenangan Persijap Jepara dalam laga melawan tim tamu karena sukses mencetak gol terlebih dahulu lewat aksi Franca pada menit 68 disusul gol kedua oleh Sudi Abdallah di menit 90+2, saya sangat bangga dengan para pemain, kami adalah tim baru di Liga 1, " kata Mario Lemos.

Kemenangan Laskar Kalinyamat ini juga, ungkap Mario Lemos, akan meningkatkan moral dan semangat pemain menghadapi tim-tim selanjutnya, karena dijadwalkan bertandang ke Stadion Segiri, Samarinda untuk menghadapi Borneo FC. "Kami tidak boleh anggap enteng, maka kita persiapkan untuk pertandingan berikutnya," tambahnya.

Sementara itu dalam lanjutan Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini (GPK), Jepara, Senin (18/8) malam, Persijap Jepara berhasil menundukkan tim tamu Persib Bandung dengan kedudukan 2-1, sehingga tim Laskar Kalinyamat kini mengantongi 4 poin dan bertengger di urutan 6 klasmen sementara.

Jalannya Pertandingan

Pada pertandingan pertandingan babak pertama antara Persijap Jepara vs Persib Bandung berlangsung imbang 0-0, namun memasuki babak kedua suasana tegang karena pertandingan cukup panas hingga akhirnya striker asal Brasil Carlos Franca berhasil mencetak gol ke gawang Persib yang dijaga kiper Teja Paku Alam.

Pertandingan semakin panas ketika wasit menunjuk titik putih karena terjadi pelanggaran, sebagai eksekutor Ulliam Barros Pereira berhasil memanfaatkan tendangan pinalti pada menit 90+1 hingga kedudukan 1-1, namun tidak beberapa lama Sudi Abdallah berhasil melesakkan bola ke gawang Persib hingga skor berubah 2-1. (AS/E-4)