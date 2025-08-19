Mario Lemos Sebut Persijap Ambil Risiko Terkena Banyak Kartu Kuning Demi Kalahkan Persib

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PELATIH Persijap Jepara Mario Lemos mengaku mengambil risiko para pemainnya mendapatkan kartu-kartu kuning karena timnya memang
diinstruksikan bermain agresif demi mendapatkan kemenangan.
Persijap mendapatkan total 10 kartu kuning saat baru melakoni dua laga di Super League 2025/2026. Sebanyak enam kartu kuning didapatkan saat bermain imbang 1-1 dengan PSM Makassar di pekan pertama, sedangkan empat kartu kuning didapatkan saat menang 2-1 atas juara bertahan Persib Bandung pada pekan kedua.
"Tentu saja, terlalu banyak kartu, terlalu banyak. Tapi, menurut saya, dengan tim yang kami miliki, kami harus berjuang. Kami harus menjadi
tim yang agresif. Tentu saja, (kartu-kartu kuning itu) mungkin terlalu banyak," kata Lemos pada jumpa pers usai pertandingan melawan Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8).
"Tapi saya pikir permainan ini adalah tentang mendapatkan poin. Bagaimanapun kita bisa mendapatkan poin, itu sangat penting. Dan tentu
saja, mungkin terlalu banyak. Dan empat poin, itu bagus," lanjut dia.
Ini merupakan kemenangan perdana Persijap di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, setelah absen di strata puncak selama 11 tahun. Pelatih asal Portugal itu pun bersuka cita dengan penampilan yang bagus pada awal musim.
"Saya sangat bangga dengan para pemain, kami adalah tim baru di Super League. Seperti yang Anda katakan, kami menang dengan tiga poin. Dan
sebagaimana Anda tahu, skornya sempat 1-1, tapi kami bisa bangkit. Ini cukup luar biasa," tegas dia.
Salah satu gol Persijap pada pertandingan melawan Persib itu dibukukan Carlos Franca. Pemain asal Brasil itu juga mengemas gol saat Laskar Kalinyamat bermain imbang 1-1 dengan PSM pada pekan pertama.
Meski memiliki andil besar, tapi Franca tidak mau membesar-besarkan kontribusi dirinya.
"Yang terpenting adalah kemenangan untuk tim, mendapatkan tiga poin. Dua gol itu hanyalah bonus yang penting saya bisa membantu
rekan-rekan dan tim," ucap mantan pemain klub India, Mohammedan, itu.
Pada pertandingan Super League selanjutnya, Persijap akan melawat ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada 24 Agustus. (Ant/Z-1)
Persib hampir membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persijap, namun mereka kemasukan gol yang dibukukan pemain pengganti Sudi Abdallah pada menit ke-94.
Persib Bandung akan menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2025/2026.
Persijap vs Persib menjadi salah satu laga paling ditunggu di pekan ke-2 Super League 2025/2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) pukul 18.30 WIB.
Mike Abdallah Sudi sebelumnya tercatat bermain untuk El Ettihad Al-Misraty SC di Liga Libia pada musim 2023/2024.
Pada musim lalu, Rosalvo Junior merupakan salah satu tumpuan utama di lini serang Persijap. Ia total mengoleksi 10 gol dan satu assist di ajang Liga 2 musim 2024/2025.
Marc Klok dan rekan setimnya Beckham Putra akan bergabung bersama skuad Garuda.
Marc Klok akan memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Match Day melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Persib hampir membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persijap, namun mereka kemasukan gol yang dibukukan pemain pengganti Sudi Abdallah pada menit ke-94.
Persijap Jepara mengejutkan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2025/2026. Tim Maung Bandung yang berstatus juara bertahan dikalahkan Persijap yang merupakan tim promosi.
Persib Bandung akan menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2025/2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved