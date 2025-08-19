Mario Lemos Sebut Persijap Ambil Risiko Terkena Banyak Kartu Kuning Demi Kalahkan Persib

Pesepak bola Persib Bandung Rosembergne Da Silva (kiri) berusaha melewati adangan pesepak bola Persijap Jepara Najeeb Yakubu saat pertandingan Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin (18/8).(ANTARA/Nirza)

PELATIH Persijap Jepara Mario Lemos mengaku mengambil risiko para pemainnya mendapatkan kartu-kartu kuning karena timnya memang

diinstruksikan bermain agresif demi mendapatkan kemenangan.

Persijap mendapatkan total 10 kartu kuning saat baru melakoni dua laga di Super League 2025/2026. Sebanyak enam kartu kuning didapatkan saat bermain imbang 1-1 dengan PSM Makassar di pekan pertama, sedangkan empat kartu kuning didapatkan saat menang 2-1 atas juara bertahan Persib Bandung pada pekan kedua.

"Tentu saja, terlalu banyak kartu, terlalu banyak. Tapi, menurut saya, dengan tim yang kami miliki, kami harus berjuang. Kami harus menjadi

tim yang agresif. Tentu saja, (kartu-kartu kuning itu) mungkin terlalu banyak," kata Lemos pada jumpa pers usai pertandingan melawan Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8).

Baca juga : Persijap vs Persib: Bojan Hodak Ingatkan Anak Asuhnya Tak Lengah

"Tapi saya pikir permainan ini adalah tentang mendapatkan poin. Bagaimanapun kita bisa mendapatkan poin, itu sangat penting. Dan tentu

saja, mungkin terlalu banyak. Dan empat poin, itu bagus," lanjut dia.

Ini merupakan kemenangan perdana Persijap di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, setelah absen di strata puncak selama 11 tahun. Pelatih asal Portugal itu pun bersuka cita dengan penampilan yang bagus pada awal musim.

"Saya sangat bangga dengan para pemain, kami adalah tim baru di Super League. Seperti yang Anda katakan, kami menang dengan tiga poin. Dan

sebagaimana Anda tahu, skornya sempat 1-1, tapi kami bisa bangkit. Ini cukup luar biasa," tegas dia.

Baca juga : Jadwal Super League: Persijap vs Persib, Duel Kandang Perdana di Jepara

Salah satu gol Persijap pada pertandingan melawan Persib itu dibukukan Carlos Franca. Pemain asal Brasil itu juga mengemas gol saat Laskar Kalinyamat bermain imbang 1-1 dengan PSM pada pekan pertama.

Meski memiliki andil besar, tapi Franca tidak mau membesar-besarkan kontribusi dirinya.

"Yang terpenting adalah kemenangan untuk tim, mendapatkan tiga poin. Dua gol itu hanyalah bonus yang penting saya bisa membantu

rekan-rekan dan tim," ucap mantan pemain klub India, Mohammedan, itu.

Pada pertandingan Super League selanjutnya, Persijap akan melawat ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, pada 24 Agustus. (Ant/Z-1)