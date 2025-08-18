Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Jadwal Super League: Persijap vs Persib, Duel Kandang Perdana di Jepara

Dhika Kusuma Winata
18/8/2025 14:45
Jadwal Super League: Persijap vs Persib(MI/ Widjajadi)

PERSIJAP vs Persib menjadi salah satu laga paling ditunggu di pekan ke-2 Super League 2025/2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) pukul 18.30 WIB.

Persijap Tantang Juara Bertahan

Laga Persijap vs Persib akan menjadi ujian berat bagi Persijap Jepara yang berstatus tim promosi. Sementara itu, Persib Bandung datang dengan status juara bertahan.

Pelatih Persijap, Mario Lemos, menegaskan timnya siap menghadapi tekanan dari lawan tangguh seperti Persib.

Baca juga : Bojan Hodak Lega Persib tidak Tergabung dalam Grup Neraka di ACL 2

“Persiapan kita sudah cukup usai dari laga lawan PSM Makassar. Ditambah pra musim sekitar dua bulan, kita siap untuk laga lawan Persib. Suporter akan hadir mendukung, dan kita akan buktikan,” ujar Lemos.

Modal Persijap dan Adaptasi Pemain Asing

Persijap berhasil menahan imbang PSM Makassar di laga pembuka. Hasil itu menambah kepercayaan diri Laskar Kalinyamat menjelang duel Persijap vs Persib.

Lemos juga menyebut delapan pemain asing baru mulai menunjukkan adaptasi positif.

“Kemarin kita bisa mencuri poin di Parepare. Itu modal penting. Adaptasi pemain asing juga semakin baik,” jelas pelatih asal Portugal tersebut.

Jadwal Persijap vs Persib

  • Hari/Tanggal: Senin, 18 Agustus 2025
  • Stadion: Gelora Bumi Kartini, Jepara
  • Kick-off: 18.30 WIB
  • Siaran Langsung: Indosiar & Vidio

Prediksi Laga Persijap vs Persib

Melihat performa awal, Persijap akan mencoba memanfaatkan dukungan penuh suporter di Jepara. Namun, Persib Bandung tetap lebih diunggulkan dengan materi pemain yang lebih berpengalaman. (Z-10)



Editor : Gana Buana
