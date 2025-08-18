Bojan Hodak Lega Persib tidak Tergabung dalam Grup Neraka di ACL 2

Ilustrasi(Antara)

SETELAH tampil kurang meyakinkan pada AFC Champions League Two (ACL 2) tahun lalu, tahun ini Persib yang telah lolos ke ACL 2, bertekad tidak akan mengulangi hasil buruk tersebut. Persib pun menargetkan bisa bicara banyak di kompetisi antar-klub di Asia itu.

Seusai hasil drawing, Maung Bandung berada di Grup G ACL 2 wilayah timur dan akan menantang Bangkok United (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors FC (Singapura).

Peta Kekuatan Lawan-Lawan Persib

Jika dilihat dari peta kekuatannya, Lion City Sailors menjadi lawan yang pernah berhadapan dengan Persib pada musim lalu. Sedangkan klub sisanya, menjadi lawan-lawan baru untuk skuad Persib di ajang ACL 2.

Baca juga : Jadwal Lengkap Persib Bandung di Fase Grup ACL 2

Jika melihat peta kekuatannya, klub asal Jepang, Gamba Osaka, tergabung di Grup F ACL 2. Gamba Osaka akan berhadapan dengan Nam Dinh FC (Vietnam), Ratchburi FC (Thailand), dan Eastern (Hong Kong).

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku lega, karena anak asuhnya tidak tergabung dengan grup neraka. Sebab, Bojan sempat khawatir jika Persib nantinya segrup dengan klub kuat dari Jepang.

“Saya lega tidak ada tim Jepang di grup ini, jadi sisanya bisa kita hadapi. Di grup ini, saya pikir kita bisa bermain melawan siapa saja dan kita bisa menantang semuanya,” ungkapnya, Senin (18/8).

Baca juga : Persib Bandung Lega Satu Grup dengan Tim Asia Tenggara di ACL 2

Menurut Bojan, undian grup ACL 2 musim ini untuk Persib jauh lebih baik dibanding musim lalu. Di penampilan perdana Maung Bandung saat itu harus berhadapan dengan Port FC (Thailand), Zhejiang FC (Tiongkok), dan Lion City Sailors (Singapura).

“Mari kita lihat bagaimana nanti kita akan bermain. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkan tim, tapi saya senang karena kita bisa bermain melawan siapa saja,” bebernya.

Kapten Persib Marc Klok juga bicara soal ambisi timnya di kompetisi Asia. Meski bakal berbenturan dengan jadwal padat di Super League 2025/2026, namun Klok enggan memikirkan hal itu dan fokus menyiapkan pertandingan demi pertandingan.

“Saya belum lihat ke depannya, jujur saja, saya hanya lihat pertandingan ke pertandingan. Hari ini kita di Jepara, setelah itu fokus ke Jogja. Pasti banyak pertandingan, tapi lebih penting fokus sekarang untuk ke depan,” tuturnya.

Laga Lawan Persijap

Sementara itu di pekan kedua Super League 2025/2026, laga panas penuh gengsi akan tersaji di Stadion Bumi Kartini antara tuan rumah Persijap Jepara yang baru saja menyegel tiket promosi yang bakal menjamu sang juara bertahan, Persib pada Senin (18/8).

Di atas kertas, kedua tim datang dengan modal yang menjanjikan jelang pertandingan. Persijap baru saja menahan imbang tim kuat, PSM Makassar 1-1. Sementara Persib sukses membungkam Semen Padang dengan skor 2-0. Persijap pun sepertinya tidak bakal banyak mengubah susunan pemainnya. Komposisi para pemain Laskar Kalinyamat akan dipertahankan setelah menahan imbang PSM Makassar.

Di posisi penjaga gawang, Rodrigo Nascimento masih jadi andalan. Quartet bek Diogo Brito, Douglas Cruz, Rahmat Hidayat dan Frank Sokoy bakal diturunkan kembali untuk menjaga lini pertahanan.

Di lini tengah, Elvis Sakyi, Wahyudi Hamisi dan Alexis Gomez bisa menjadi andalan. Sementara di lini depan, Carlos Franca, Indra Arya dan Rosalvo bisa ditugaskan untuk menggedor gawang lawan.

Di kubu lawan, Persib datang masih tanpa kiper baru, Adam Przybek. Tugasnya pun kembali dipercayakan kepada Teja Paku Alam yang bakal diapit Patricio Matricardi, Julio Cesar, Kakang Rudianto dan Frans Putros.

Di lini tengah, duet Luciano Guaycochea dan Marc Klok yang ditopang pergerakan Wiliam Marcilio pun bisa diandalkan. Sedangkan urusan penyerangan, Beckham Putra, Berguinho dan Uilliam Barros bisa jadi pilihan. (AN/E-4)