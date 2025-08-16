Persib Bandung Lega Satu Grup dengan Tim Asia Tenggara di ACL 2

Headline
Persib Bandung dipastikan akan bersaing di Grup G ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026 bersama Bangkok United (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors (Singapura). Kepastian itu diperoleh setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menggelar undian di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8).
Tim Maung Bandung merasa lega dengan hasil undian. Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, yang hadir langsung dalam acara drawing menilai hasil undian tersebut cukup menguntungkan bagi Maung Bandung.
Menurutnya, berada satu grup dengan sesama klub Asia Tenggara memberikan keuntungan tersendiri karena secara jarak tidak jauh ketika melakoni partai tandang.
"Alhamdulillah Grup G, grup Asia Tenggara, secara jarak tidak terlalu jauh, membantu tim supaya tidak terlalu kelelahan akibat perjalanan. Bagi Bobotoh, ini juga jadi kesempatan untuk tetap bisa awayday, karena jarak tidak terlalu jauh," ujar Adhitia dilansir laman resmi klub.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan Bobotoh, terutama pada laga tandang. Dengan dukungan penuh suporter, Adhitia optimistis Persib mampu tampil lebih baik dibandingkan musim lalu.
Sebagai catatan, di ACL 2 musim 2024/2025, perjalanan PERSIB harus terhenti di fase grup setelah hanya mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Karena itu, Adhitia mengajak para pendukung setia Persib untuk hadir mendukung baik saat laga kandang maupun tandang.
"Malaysia, Singapura, Thailand, paling jauh 3 jam. Pastinya banyak banget Bobotoh di Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi kami berharap pas pertandingan home maupun away penuhi stadion sama Bobotoh," ujarnya. (E-3)
Persib Bandung sukses meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang dalam pertandingan perdana Super League musim ini.
Persib unggul 1-0 atas Semen Padang di babak pertama Super League 2025/2026. Gol Uilliam Barros jadi pembeda di laga pembuka musim ini.
FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) disebut masih melarang suporter klub Super League untuk menghadiri laga tandang.
PERSIB Bandung akan memulai langkahnya di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/2026 dengan menghadapi wakil Singapura, Lion City Sailors FC.
Persib Bandung memastikan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026 usai menekuk Manila Digger 2-1 pada laga playoff di Stadion GBLA, Rabu (13/8) malam.
