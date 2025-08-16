Persib Bandung Lega Satu Grup dengan Tim Asia Tenggara di ACL 2

Para pemain Persib Bandung merayakan kemenangan.(Antara)

Persib Bandung dipastikan akan bersaing di Grup G ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026 bersama Bangkok United (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors (Singapura). Kepastian itu diperoleh setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menggelar undian di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8).

Tim Maung Bandung merasa lega dengan hasil undian. Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, yang hadir langsung dalam acara drawing menilai hasil undian tersebut cukup menguntungkan bagi Maung Bandung.

Menurutnya, berada satu grup dengan sesama klub Asia Tenggara memberikan keuntungan tersendiri karena secara jarak tidak jauh ketika melakoni partai tandang.

"Alhamdulillah Grup G, grup Asia Tenggara, secara jarak tidak terlalu jauh, membantu tim supaya tidak terlalu kelelahan akibat perjalanan. Bagi Bobotoh, ini juga jadi kesempatan untuk tetap bisa awayday, karena jarak tidak terlalu jauh," ujar Adhitia dilansir laman resmi klub.

Dia juga menekankan pentingnya dukungan Bobotoh, terutama pada laga tandang. Dengan dukungan penuh suporter, Adhitia optimistis Persib mampu tampil lebih baik dibandingkan musim lalu.

Sebagai catatan, di ACL 2 musim 2024/2025, perjalanan PERSIB harus terhenti di fase grup setelah hanya mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Karena itu, Adhitia mengajak para pendukung setia Persib untuk hadir mendukung baik saat laga kandang maupun tandang.

"Malaysia, Singapura, Thailand, paling jauh 3 jam. Pastinya banyak banget Bobotoh di Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi kami berharap pas pertandingan home maupun away penuhi stadion sama Bobotoh," ujarnya. (E-3)