Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Jadwal Lengkap Persib Bandung di Fase Grup ACL 2

Dhika Kusuma Winata
16/8/2025 14:21
Jadwal Lengkap Persib Bandung di Fase Grup ACL 2
Pesepak bola Persib Bandung Uilliam Barros (kanan) bersama rekan berselebrasi usai mencetak gol melawan Semen Padang pada pertandingan BRI Super League 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025).(Antara/ Novrian Arbi)

PERSIB Bandung akan memulai langkahnya di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/2026 dengan menghadapi wakil Singapura, Lion City Sailors FC. Pertandingan perdana ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 September 2025 mendatang.

 

Seperti diketahui, hasil undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8), menempatkan Persib di Grup G. Selain Lion City Sailors, Maung Bandung juga akan bersaing dengan Bangkok United (Thailand) dan Selangor FC (Malaysia).

Baca juga : Persib Lolos ke ACL 2 Meski Tampil Kurang Maksimal

 

Pertemuan kontra Lion City Sailors bukan yang pertama bagi Pangeran Biru. Pada ajang ACL Two musim lalu, kedua tim juga tergabung di grup yang sama. Dari dua pertemuan, Persib mampu menahan imbang 1-1 di Bandung lalu meraih kemenangan 3-2 saat bertandang ke Singapura.

 

Baca juga : Persib Bandung Lega Satu Grup dengan Tim Asia Tenggara di ACL 2

Dengan catatan positif tersebut, Persib tentu memiliki modal berharga untuk menghadapi partai pembuka musim ini dalam upaya melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

 

Jadwal pertandingan Persib di ACL 2

  • Kamis, 18 September 2025: Persib vs Lion City Sailors FC
  • Rabu, 1 Oktober 2025: Bangkok United vs Persib
  • Kamis, 23 Oktober 2025: Persib vs Selangor FC
  • Kamis, 6 November 2025: Selangor FC vs Persib
  • Rabu, 26 November 2025: Lion City Sailors FC vs Persib
  • Rabu, 10 Desember 2025: Persib vs Bangkok United (M-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bintang Krisanti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved