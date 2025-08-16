Jadwal Lengkap Persib Bandung di Fase Grup ACL 2

Headline
PERSIB Bandung akan memulai langkahnya di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/2026 dengan menghadapi wakil Singapura, Lion City Sailors FC. Pertandingan perdana ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 September 2025 mendatang.
Seperti diketahui, hasil undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8), menempatkan Persib di Grup G. Selain Lion City Sailors, Maung Bandung juga akan bersaing dengan Bangkok United (Thailand) dan Selangor FC (Malaysia).
Pertemuan kontra Lion City Sailors bukan yang pertama bagi Pangeran Biru. Pada ajang ACL Two musim lalu, kedua tim juga tergabung di grup yang sama. Dari dua pertemuan, Persib mampu menahan imbang 1-1 di Bandung lalu meraih kemenangan 3-2 saat bertandang ke Singapura.
Dengan catatan positif tersebut, Persib tentu memiliki modal berharga untuk menghadapi partai pembuka musim ini dalam upaya melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.
Jadwal pertandingan Persib di ACL 2
