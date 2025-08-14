Persib Lolos ke ACL 2 Meski Tampil Kurang Maksimal

Persib Bandung lolos ke ACL 2.(Antara)

PERSIB Bandung memastikan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/2026 usai menekuk Manila Digger 2-1 pada laga playoff di Stadion GBLA, Rabu (13/8) malam.

Gol kemenangan Maung Bandung lahir dari bunuh diri kiper Michael Asong dan sontekan Uilliam Barros, sementara tim tamu membalas lewat tendangan Modou Joof.

Pelatih Bojan Hodak mengakui timnya belum bermain optimal akibat padatnya jadwal, tiga laga berat hanya dalam 11 hari. Meski begitu, ia mengapresiasi performa lini belakang yang diisi Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros, dan gelandang Luciano Guaychocea.

Hodak juga menilai Berguinho serta Wiliam Marcilio belum di level terbaik karena cedera ringan, meski Marcilio membaik di babak kedua. Barros mendapat pujian khusus setelah menjadi penentu kemenangan.

“Striker tugasnya mencetak gol, dan Barros melakukannya,” tegas Hodak.

Kapten Marc Klok menilai kemenangan ini krusial di tengah jadwal padat, namun mengakui permainan belum sesuai standar tim. “Target lolos ke fase grup tercapai, tapi kami tahu bisa bermain lebih baik. Semua pemain sadar standar kami tinggi,” ujarnya. (Z-10)