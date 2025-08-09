Babak Pertama Persib vs Semen Padang: Maung Bandung Memimpin 1-0

Duel antara Persib Bandung vs Semen Padang di Super League 2025/2026(Antara)

Persib Bandung membuka langkah di Super League 2025/2026 dengan performa meyakinkan di babak pertama. Dalam duel sengit Persib Bandung vs Semen Padang, Maung Bandung unggul 1-0 berkat gol tunggal Uilliam Barros di menit ke-39.

Awal Laga: Persib Langsung Menekan

Sejak peluit kick-off dibunyikan, Persib langsung menampilkan permainan cepat dan agresif. Peluang pertama tercipta di menit ke-4 saat Lucho Guaycochea melepaskan tembakan keras yang masih berhasil diblok barisan pertahanan Semen Padang.

Pada menit ke-14, peluang emas kembali hadir. Umpan bebas Lucho disambut sundulan Julio Cesar, namun bola masih melenceng dari gawang lawan.

Semen Padang Coba Bangkit

Meski berada di bawah tekanan, Semen Padang tak tinggal diam. Tim Kabau Sirah memanfaatkan serangan balik cepat dan umpan silang untuk mengancam gawang Teja Paku Alam, meski belum ada yang benar-benar membuahkan hasil.

Menit ke-20, Beckham Putra memimpin serangan balik Persib Bandung dan mengirim bola ke Berguinho di sisi kanan. Berguinho melepaskan tembakan kaki kiri keras, tetapi kiper Arthur Agusto tampil sigap menepis bola. Satu menit kemudian, Wiliam Marcilio mencoba tendangan bebas dari luar kotak penalti, namun bola melambung tipis di atas mistar.

Tekanan Persib Membawa Hasil

Serangan Maung Bandung terus mengalir. Menit ke-29, tendangan bebas Berguinho di depan kotak penalti kembali mampu dimentahkan Arthur Agusto. Pada menit ke-36, Berguinho mendapatkan peluang satu lawan satu dengan kiper, tetapi tembakannya masih membentur badan penjaga gawang.

Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-39. Sepakan Marc Klok sempat diblok bek lawan, namun bola liar jatuh di kaki Uilliam Barros. Striker Persib itu dengan tenang menceploskan bola ke gawang, membuat Persib Bandung unggul 1-0 atas Semen Padang hingga babak pertama berakhir.

Susunan Pemain

Persib Bandung: Teja Paku Alam (GK), Julio Cesar, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto, Frans Putros, Lucho Guaycochea, Marc Klok (C), Beckham Putra, Uilliam Barros, Berguinho, Wiliam Marcilio

Semen Padang: Arthur Agusto (GK), Leo Guntara, Carlos Chaby, Cornelius Stewart, Bruno Gomes, Firman Juliansyah, Herwin Tri, Angelo Meneses, Zidane Afandi, Alhassan Wakaso, Rosad Setiawan (C). (Z-10)