PERSIB Bandung membuka perjalanan mereka sebagai juara bertahan Super League 2025/2026 dengan hasil sempurna. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (9/8), skuad asuhan Bojan Hodak menundukkan Semen Padang 2-0 pada laga pekan perdana.

Kemenangan itu menjadi sinyal awal yang meyakinkan bagi tim Pangeran Biru dalam misi mempertahankan mahkota juara Super League.

Dua gol kemenangan dicetak Uilliam Barros pada menit ke-40 dan Febri Hariyadi di pengujung laga.



"Pertandingan pertama itu selalu sulit. Karena itu, saya sangat senang karena kami berhasil mendapatkan tiga poin," kata Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dikutip laman resmo klub, Sabtu (9/8).

Jalannya Pertandingan

Sejak awal pertandingan, Persib tampil percaya diri dan mampu memanfaatkan momentum. Barros membuka keunggulan lewat penyelesaian klinis sebelum babak pertama usai.

Memasuki paruh kedua, komposisi pemain Maung Bandung tetap dipertahankan, sementara tim tamu melakukan perubahan untuk menambah daya serang.

Semen Padang sempat mencoba menekan namun solidnya pertahanan yang digalang membuat ancaman lawan selalu teredam.

Persib juga sempat memperoleh peluang melalui Julio dan Carlos Filipe namun usaha tersebut belum berbuah gol tambahan.

Perubahan strategi terjadi di babak kedua ketika Bojan memasukkan Adam Alis, Saddil Ramdani, dan Febri Hariyadi.

Rotasi tersebut menjadi titik balik. Energi baru di lini serang membuat tekanan Persib semakin intensif.

Febri akhirnya memantapkan kemenangan tuan rumah lewat sepakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-90.

Hingga peluit akhir, Persib berhasil menjaga keunggulan dan mengamankan tiga poin pertama musim ini.

Dengan hasil ini, Persib Bandung memuncaki klasemen sementara dengan tiga poin, unggul selisih gol dari Borneo FCdan PSIM Yogyakarta yang juga meraih kemenangan di pekan perdana. Sementara itu, Semen Padang harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin. (P-4)