Marc Klok Kembali Dipanggil ke Timnas Indonesia

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, kembali mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia untuk laga internasional alias FIFA matchday September 2025. Pemanggilan itu menjadi yang pertama bagi Klok di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert.
Dalam surat resmi PSSI bernomor 4336/AGB/545/VIII-2025 tertanggal 19 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Persib, Marc Klok dan rekan setimnya Beckham Putra akan bergabung bersama skuad Garuda.
Keduanya dipanggil untuk ambil bagian pada agenda FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan Libanon. Pertandingan persahabatan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, masing-masing pada 5 dan 8 September 2025.
Bagi Klok, kembalinya ia ke panggung timnas tentu menjadi sorotan. Pemain berusia 32 tahun itu terakhir kali mendapat panggilan timnas ketika ronde kedua Kualifikasi Piala Dunia pada 2024 lalu.
Sementara itu, Beckham yang juga turut dipanggil melengkapi daftar pemain muda berbakat yang mulai mendapat tempat di level timnas senior. Sebelumnya, Bechkam juga dipanggil pada ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia.
Kedua penggawa Maung Bandung tersebut dijadwalkan bergabung dalam pemusatan latihan pada 1 September 2025 sebagai persiapan sebelum menghadapi dua partai uji coba.
Dua laga persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon ini bukan hanya sebatas agenda FIFA Matchday tetapi juga bagian dari persiapan Indonesia menghadapi ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Skuad Garuda tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh laga grup tersebut akan digelar di Arab Saudi pada 8–14 Oktober 2025 mendatang. (I-3)
Marc Klok akan memperkuat timnas Indonesia di laga FIFA Match Day melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Persib hampir membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas Persijap, namun mereka kemasukan gol yang dibukukan pemain pengganti Sudi Abdallah pada menit ke-94.
Persijap Jepara sudah mendapatkan total 10 kartu kuning saat baru melakoni dua laga di Super League 2025/2026.
Persijap Jepara mengejutkan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2025/2026. Tim Maung Bandung yang berstatus juara bertahan dikalahkan Persijap yang merupakan tim promosi.
Persib Bandung akan menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedua Super League 2025/2026.
Salah satu nama yang menjadi sorotan ialah Marc Klok yang akhirnya kembali dipanggil timnas setelah absen selama satu tahun.
Shaalan menjadi sasaran ketika berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan demi memberi makan anak-anaknya.
Persiapan skuad muda Merah Putih sudah matang berkat proses pembinaan berjenjang dan pengalaman di sejumlah turnamen besar.
Timnas Indonesia U-17 menutup kiprah di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan raihan runner up.
Kiprah Garuda Pertiwi di turnamen ini terhenti di babak 16 besar setelah takluk 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 13-25) dari Italia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved