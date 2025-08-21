Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Marc Klok Kembali Dipanggil ke Timnas Indonesia

Dhika Kusuma Winata
21/8/2025 15:26
Marc Klok Kembali Dipanggil ke Timnas Indonesia
Marc Klok.(AFP/RAISAN AL FARISI )

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, kembali mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia untuk laga internasional alias FIFA matchday September 2025. Pemanggilan itu menjadi yang pertama bagi Klok di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert.

Dalam surat resmi PSSI bernomor 4336/AGB/545/VIII-2025 tertanggal 19 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Persib, Marc Klok dan rekan setimnya Beckham Putra akan bergabung bersama skuad Garuda. 

Keduanya dipanggil untuk ambil bagian pada agenda FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan Libanon. Pertandingan persahabatan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, masing-masing pada 5 dan 8 September 2025.

Baca juga : Marc Klok Kembali Dipanggil Timnas Indonesia Setelah 1,5 tahun

Bagi Klok, kembalinya ia ke panggung timnas tentu menjadi sorotan. Pemain berusia 32 tahun itu terakhir kali mendapat panggilan timnas ketika ronde kedua Kualifikasi Piala Dunia pada 2024 lalu.

Sementara itu, Beckham yang juga turut dipanggil melengkapi daftar pemain muda berbakat yang mulai mendapat tempat di level timnas senior. Sebelumnya, Bechkam juga dipanggil pada ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia.

Kedua penggawa Maung Bandung tersebut dijadwalkan bergabung dalam pemusatan latihan pada 1 September 2025 sebagai persiapan sebelum menghadapi dua partai uji coba.

Dua laga persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon ini bukan hanya sebatas agenda FIFA Matchday tetapi juga bagian dari persiapan Indonesia menghadapi ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh laga grup tersebut akan digelar di Arab Saudi pada 8–14 Oktober 2025 mendatang. (I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved