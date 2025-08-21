Marc Klok Kembali Dipanggil ke Timnas Indonesia

Marc Klok.(AFP/RAISAN AL FARISI )

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, kembali mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia untuk laga internasional alias FIFA matchday September 2025. Pemanggilan itu menjadi yang pertama bagi Klok di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert.

Dalam surat resmi PSSI bernomor 4336/AGB/545/VIII-2025 tertanggal 19 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Persib, Marc Klok dan rekan setimnya Beckham Putra akan bergabung bersama skuad Garuda.

Keduanya dipanggil untuk ambil bagian pada agenda FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan Libanon. Pertandingan persahabatan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, masing-masing pada 5 dan 8 September 2025.

Bagi Klok, kembalinya ia ke panggung timnas tentu menjadi sorotan. Pemain berusia 32 tahun itu terakhir kali mendapat panggilan timnas ketika ronde kedua Kualifikasi Piala Dunia pada 2024 lalu.

Sementara itu, Beckham yang juga turut dipanggil melengkapi daftar pemain muda berbakat yang mulai mendapat tempat di level timnas senior. Sebelumnya, Bechkam juga dipanggil pada ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia.

Kedua penggawa Maung Bandung tersebut dijadwalkan bergabung dalam pemusatan latihan pada 1 September 2025 sebagai persiapan sebelum menghadapi dua partai uji coba.

Dua laga persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon ini bukan hanya sebatas agenda FIFA Matchday tetapi juga bagian dari persiapan Indonesia menghadapi ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Seluruh laga grup tersebut akan digelar di Arab Saudi pada 8–14 Oktober 2025 mendatang. (I-3)