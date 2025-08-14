Kalah Lawan Italia, Indonesia Tantang Thailand di Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21

Timnas voli putri U-21 Indonesia.(DOK PBVSI)

TIMNAS voli putri U-21 Indonesia akan menantang Thailand untuk memperebutkan peringkat 9–16 Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 atau FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championship 2025.

Kiprah Garuda Pertiwi di turnamen ini terhenti di babak 16 besar setelah takluk 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 13-25) dari Italia di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/8) malam WIB.

Kekalahan tersebut memaksa anak asuh Marcos Sugiyama keluar dari jalur perebutan gelar juara dan melanjutkan langkah di laga klasifikasi.

Meski tidak tampil dengan kekuatan penuh, Indonesia mampu memberi perlawanan terhadap Italia yang secara kualitas lebih unggul di atas kertas. Absennya tiga pemain kunci, Waode Ardiana, Junaida Santi, dan Kadek Diva, karena cedera tidak menjadi alasan bagi Sugiyama untuk meragukan kemampuan timnya.

"Kami seperti tidak kehilangan pemain penting. Pemain yang tersedia menunjukkan mereka mampu menghadapi tekanan dan menjawab kepercayaan," ujar Sugiyama dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Sebelumnya, Junaida Santi dan kawan-kawan hanya menempati posisi kelima di klasemen akhir Pool A, yang seharusnya menutup peluang ke babak 16 besar. Namun, Garuda Pertiwi kemudian naik ke peringkat ketiga setelah Federasi Bola Voli Internasional (FIVB) menjatuhkan sanksi kepada Vietnam yang terbukti menurunkan pemain tidak sah.

Selama fase penyisihan grup, Indonesia hanya meraih satu kemenangan, saat melawan Kanada di laga kedua, dan mengoleksi lima poin dari lima pertandingan.

Di sisi lain, Thailand mengakhiri fase grup dengan menempati posisi keempat Pool D. Negeri Gajah Putih meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan, sebelum langkah mereka terhenti di babak 16 besar akibat kekalahan 0-3 (15-25, 18-25, 19-25) dari Tiongkok.

Laga Indonesia versus Thailand dijadwalkan berlangsung Jumat (15/8) pukul 20.00 WIB di Gelora Pancasila. Pertandingan dapat disaksikan langsung di Moji TV atau melalui layanan streaming di Vidio.com (I-3)