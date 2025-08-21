Daftar Lengkap 27 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025

Ilustrasi.(AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

TIMNAS Indonesia bersiap menghadapi agenda FIFA matchday September 2025 melalui ajang Garuda Championship Series yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Daftar 27 pemain yang diproyeksikan memperkuat skuad Merah Putih asuhan Patrick Kluivert sudah dirilis.

Komposisi pemain kali ini memadukan para penggawa yang berkiprah di luar negeri dengan sejumlah pilar utama dari klub-klub Super League.

Dari kompetisi domestik, nama-nama seperti Marc Klok (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), Stefano Lilipaly (Dewa United), Egy Maulana Vikri (Dewa United), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Jordi Amat (Persija Jakarta), hingga kiper Ernando Ari (Persebaya Surabaya) dan Nadeo Argawinata (Borneo FC) masuk dalam daftar.

Sementara itu, Malut United menyumbang dua pemain kembar, Yakob dan Yance Sayuri sedangkan Persib juga mengirimkan Beckham Putra Nugraha.

Dari sisi pemain yang berkarier di Eropa, kapten tim Jay Idzes dipastikan kembali setelah resmi bergabung dengan klub Serie A Italia, Sassuolo. Pos penjaga gawang juga akan mendapat tambahan tenaga dengan hadirnya Emil Audero, kiper berdarah Indonesia yang kini memperkuat US Cremonese di Italia.

Salah satu nama yang menjadi sorotan ialah Marc Klok yang akhirnya kembali dipanggil timnas setelah absen selama satu tahun. Kehadiran gelandang Persib Bandung berusia 32 tahun itu diharapkan dapat menambah kekuatan lini tengah Garuda.

Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Libanon pada 8 September 2025.

Ajang pertandingan internasional tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Arab Saudi pada Oktober.

Berikut daftar pemain timnas Indonesia:

Joey Pelupessy - Lommel SK Marselino Ferdinan - Oxford United Marc Klok - Persib Bandung Nathan Tjoe-A-On - Willem II Thom Haye - Bebas transfer Ricky Kambuaya - Dewa United Jordi Amat - Persija Jakarta Rizky Ridho - Persija Jakarta Jay Idzes - Sassuolo Mees Hilgers - FC Twente Justin Hubner - Fortuna Sittard Ramadhan Sananta - DPMM FC Ragnar Oeratmangoen - FC Dender Nadeo Argawinata - Borneo FC Ernando Ari - Persebaya Surabaya Emil Audero - Cremonese Kevin Diks - Borussia Monchengladbach Sandy Walsh - Buriram United Shayne Pattynama - Buriram United Dean James - Go Ahead Eagles Yakob Sayuri - Malut United Calvin Verdonk - NEC Nijmegen Eliano Reijnders - PEC Zwolle Stefano Lilipaly - Dewa United Egy Maulana Vikri - Dewa United Yance Sayuri - Malut United Beckham Putra - Persib Bandung

