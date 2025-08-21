Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Daftar Lengkap 27 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025

Dhika Kusuma Winata
21/8/2025 15:49
Ilustrasi.(AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

TIMNAS Indonesia bersiap menghadapi agenda FIFA matchday September 2025 melalui ajang Garuda Championship Series yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Daftar 27 pemain yang diproyeksikan memperkuat skuad Merah Putih asuhan Patrick Kluivert sudah dirilis.

Komposisi pemain kali ini memadukan para penggawa yang berkiprah di luar negeri dengan sejumlah pilar utama dari klub-klub Super League.

Dari kompetisi domestik, nama-nama seperti Marc Klok (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), Stefano Lilipaly (Dewa United), Egy Maulana Vikri (Dewa United), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Jordi Amat (Persija Jakarta), hingga kiper Ernando Ari (Persebaya Surabaya) dan Nadeo Argawinata (Borneo FC) masuk dalam daftar.

Sementara itu, Malut United menyumbang dua pemain kembar, Yakob dan Yance Sayuri sedangkan Persib juga mengirimkan Beckham Putra Nugraha.

Dari sisi pemain yang berkarier di Eropa, kapten tim Jay Idzes dipastikan kembali setelah resmi bergabung dengan klub Serie A Italia, Sassuolo. Pos penjaga gawang juga akan mendapat tambahan tenaga dengan hadirnya Emil Audero, kiper berdarah Indonesia yang kini memperkuat US Cremonese di Italia.

Salah satu nama yang menjadi sorotan ialah Marc Klok yang akhirnya kembali dipanggil timnas setelah absen selama satu tahun. Kehadiran gelandang Persib Bandung berusia 32 tahun itu diharapkan dapat menambah kekuatan lini tengah Garuda.

Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Libanon pada 8 September 2025.

Ajang pertandingan internasional tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Arab Saudi pada Oktober.

Berikut daftar pemain timnas Indonesia:

  1. Joey Pelupessy - Lommel SK
  2. Marselino Ferdinan - Oxford United
  3. Marc Klok - Persib Bandung
  4. Nathan Tjoe-A-On - Willem II
  5. Thom Haye - Bebas transfer
  6. Ricky Kambuaya - Dewa United
  7. Jordi Amat - Persija Jakarta
  8. Rizky Ridho - Persija Jakarta
  9. Jay Idzes - Sassuolo
  10. Mees Hilgers - FC Twente
  11. Justin Hubner - Fortuna Sittard
  12. Ramadhan Sananta - DPMM FC
  13. Ragnar Oeratmangoen - FC Dender
  14. Nadeo Argawinata - Borneo FC
  15. Ernando Ari - Persebaya Surabaya
  16. Emil Audero - Cremonese 
  17. Kevin Diks - Borussia Monchengladbach
  18. Sandy Walsh - Buriram United
  19. Shayne Pattynama - Buriram United
  20. Dean James - Go Ahead Eagles
  21. Yakob Sayuri - Malut United
  22. Calvin Verdonk - NEC Nijmegen
  23. Eliano Reijnders - PEC Zwolle
  24. Stefano Lilipaly - Dewa United
  25. Egy Maulana Vikri - Dewa United
  26. Yance Sayuri - Malut United
  27. Beckham Putra - Persib Bandung

(I-3)



Editor : Budi Ernanto
