Marc Klok Tegaskan Ambisi Persib Melaju ke Fase Grup Liga Champions Asia II

Kapten Persib Marc Klok(Instagram @marcklok)

KAPTEN Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya berambisi melaju ke fase grup Liga Champions Asia II dengan meraih kemenangan kontra Manila Digger pada pertandingan Kualifikasi Play-Off di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu (13/8) pukul 19.00 WIB.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (13/8), Klok mengatakan, pertandingan tersebut sangat penting bagi Persib Bandung, yang memiliki target kembali tampil dan berprestasi lebih baik di Liga Champions Asia II dibandingkan musim lalu.

"Menurut saya, ini sangat krusial bagi tim untuk lolos ke fase grup. Kami yakin, musim ini akan lebih baik di Liga Champions Asia dibandingkan musim lalu. Besok, kami akan memulai perjalanan itu," kata Klok.

Mantan pemain PSM Makassar itu mengatakan tidak mudah bagi timnya untuk meraih kemenangan atas Manila Digger, terlebih Persib Bandung juga sedang menghadapi jadwal padat di awal musim.

"Ini tidak mudah karena baru tiga hari lalu kami bermain. Namun, itu bagus untuk awal musim, sekaligus untuk mendapatkan match fitness lewat

banyak pertandingan. Kami sangat bersemangat menghadapi laga besok," tegas Klok.

Persib Bandung dihadapkan dengan jadwal padat di awal musim 2025/2026 dan pada akhir pekan lalu baru saja melakoni pekan perdana kompetisi Super League menghadapi Semen Padang.

Pada pertandingan tersebut Persib Bandung mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (9/8) berkat gol dari Uilliam Baros dan Febri Hariyadi.

Hanya berselang empat hari, Persib Bandung harus menjamu Manila Digger pada kualifikasi play-off Liga Champions Asia II dan Pangeran Biru diwajibkan meraih kemenangan demi memuluskan langkah mereka melaju ke babak grup.

Setelah menghadapi Manila Digger, Persib Bandung akan melakoni pekan kedua Super League dengan bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) pukul 18.30 WIB. (Ant/Z-1)