Persib vs Semen Padang: Bojan Hodak Sebut Kemenangan Penting di Awal Musim

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak mengaku gembira usai timnya mengalahkan Semen Padang pada laga perdana Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8). Persib menang 2-0 lewat gol Uilliam Barros di menit ke-40 dan Febri Hariyadi di menit ke-90.
Pelatih asal Kroasia itu menilai kemenangan di laga pembuka sangat penting untuk Maung Bandung di awal musim. Meski demikian, ia mengakui bahwa kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah.
"Pertandingan pertama itu selalu sulit. Karena itu, saya sangat senang karena kami berhasil mendapatkan tiga poin," kata Hodak dikutip laman resmi klub, Sabtu (9/8).
Pada laga Persib vs Semen Padang, Hodak juga menyoroti performa timnya. Menurutnya, lini pertahanan Persib tampil solid karena Semen Padang tidak banyak memberikan ancaman berarti. Namun, sektor penyerangan masih perlu peningkatan agar tim semakin tajam di laga-laga berikutnya.
"Sekali lagi saya senang karena kami berhasil mencetak dua gol dan meraih kemenangan di pertandingan pertama ini," kata Hodak.
Dengan hasil ini, Persib Bandung memuncaki klasemen sementara dengan tiga poin, unggul selisih gol dari Borneo FCdan PSIM Yogyakarta yang juga meraih kemenangan di pekan perdana. Sementara itu, Semen Padang harus puas berada di dasar klasemen tanpa poin. (P-4)
Kemenangan atas Semen Padang menjadi sinyal awal yang meyakinkan bagi Persib dalam misi mempertahankan mahkota juara Super League.
