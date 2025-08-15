Dua Gol Menit Akhir, Semen Padang Kandaskan Perlawanan Dewa United

Semen Padang Kandaskan Perlawanan Dewa United(MI/Yose Hendra )

SEMEN Padang FC meraih kemenangan dramatis 2-0 atas Dewa United dalam laga pekan kedua BRI Super League 2025/2026 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Jumat (15/8) sore WIB. Dua gol Kabau Sirah tercipta di masa injury time babak kedua, membuat perlawanan tamu runtuh di detik-detik akhir.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Dewa United lebih dulu mengancam pada menit ke-4 lewat aksi Ricky Kambuaya yang memberikan umpan kepada Egy Maulana Vikri. Sepakannya sempat membentur pemain belakang Semen Padang sehingga gagal membuahkan gol.

Semen Padang membalas melalui pergerakan Armando Oropa di menit ke-10, namun umpan tariknya dipatahkan oleh bek Dewa United, Kuipers. Malang bagi tuan rumah, Oropa harus ditarik keluar di menit ke-22 karena cedera.

Menit ke-39, publik GOR Haji Agus Salim sempat bersorak ketika bola Bruno Gomes masuk ke gawang Sonny Stevens. Namun kegembiraan sirna setelah VAR memutuskan gol tersebut offside. Skor kacamata bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan. Cornelius Stewart dua kali mendapat peluang emas pada menit ke-63 dan 70, tetapi eksekusinya belum membuahkan hasil.

Puncak drama terjadi pada injury time. Pada menit 90+3, Felipe Chaby yang masuk sebagai pemain pengganti mengeksekusi tendangan bebas cantik dengan kaki kiri, bola melesat ke sudut kiri gawang dan tak mampu dijangkau Stevens. Semen Padang unggul 1-0.

Belum sempat Dewa United bangkit, Kabau Sirah kembali menghukum mereka di menit 90+7. Lewat serangan balik cepat, umpan Ferdiansyah mengarah ke Bruno Gomes yang berlari sendirian. Berhadapan satu lawan satu dengan kiper, ia dengan tenang menceploskan bola ke gawang, menutup laga dengan skor 2-0.

Kemenangan ini mengangkat Semen Padang ke peringkat 8 klasemen sementara dengan tiga poin dari dua laga. Sementara Dewa United terpuruk di posisi 17 usai menelan dua kekalahan beruntun. (YH/I-1)