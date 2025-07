Dewa United Jadi Juara IBL untuk Kali Pertama

Para pemain Dewa United melakukan selebrasi usai memastikan diri menjadi juara IBL usai mengalahkan Pelita Jaya di Gim 3, Minggu (20/7).(ANTARA/Aditya Ramadhan)

DEWA United Banten membuat sejarah dengan menjadi juara IBL untuk pertama kalinya setelah mengalahkan juara bertahan Pelita Jaya Jakarta usai menang dengan skor 74-73 di laga ketiga final IBL, yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro Jakarta, Minggu (20/7) malam.

Dewa United Banten menang dengan keunggulan 2-1 dari seri pertandingan best of three, setelah sebelumnya kalah di gim pertama di kandang sendiri di Dewa United Arena Tangerang, Banten, Kamis (17/7).

Pemain asing Dewa United Jordan Adams tampil dominan dengan mencetak skor terbanyak, yaitu .40 poin. Joshua Ibarra menambahkan 13 poin serta 13 rebound.

Kemenangan ini didapat Dewa United yang berhasil bangkit dari tertinggal 12 poin di pertengahan kuarter empat hingga akhirnya unggul

dengan skor akhir 74-73.

Bermain di markas sendiri, Pelita Jaya sempat tertinggal hingga 7 poin di kuarter pertama sebelum akhirnya bisa mengendalikan permainan dan

kembali unggul saat paruh pertama berakhir dengan skor tipis 36-34.

Di babak kedua, permainan masih sengit dengan kedua tim saling berbalas poin dan terjadi pergantian keunggulan antar kedua tim.

Namun, empat tembakan tripoin kontribusi dari Jerome Anthony Bean Jr, Agassi Goantara, dan Andakara Prastawa menjadi pembeda yang membuat Pelita Jaya kembali unggul 58-52 di akhir kuarter ketiga.

Performa Pelita Jaya terus berlanjut di kuarter empat dengan laju poin 8-2, hingga mereka sempat unggul 12 poin 66-54 saat kuarter akhir baru bergulir 2 menit.

Di pertengahan kuarter empat, Dewa United bangkit untuk memperkecil ketertinggalan sampai selisih satu poin di sisa 1 menit 43 detik, menjadi 73-72.

Upaya Anak Dewa terus berlanjut hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan menjadi 73-74 di sisa setengah menit terakhir. Pelita Jaya terus mencoba melawan, namun tidak mampu kembali merebut poin.

Jerome Anthony Bean menjadi pencetak skor terbanyak Pelita Jaya dengan 20 poin, Jaquori Mclaughin 11 poin, dan Jeffree Whitey 10 poin,.

Selain mencetak sejarah menjadi juara IBL untuk pertama kalinya, Dewa United menjadi tim kedua dalam sejarah IBL yang menjuarai final setelah tertinggal lebih dulu, mengikuti jejak Pelita Jaya musim lalu.

Mereka meraih gelar juara IBL sejak bergabung di kompetisi pada 2021, yang seluruhnya berhasil melaju sampai babak playoff. (Ant/Z-1)