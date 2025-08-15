Headline
SEMEN Padang mencatat kemenangan perdana di Super League 2025/2026 setelah menumbangkan runner-up musim lalu, Dewa United, dengan skor 2-0. Pertandingan berlangsung di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Sumatra Barat, Jumat (15/8) sore WIB.
Dua gol kemenangan Kabau Sirah dicetak oleh pemain pengganti, Filipe Chaby dan Bruno Gomes di masa injury time.
Hasil itu menempatkan Semen Padang di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan tiga poin. Sebaliknya, Dewa United terpuruk di posisi ke-17 tanpa poin dan masuk zona degradasi.
Dewa United memiliki peluang emas di menit ke-36. Alex menusuk dari sisi kanan dan berhadapan langsung dengan kiper Semen Padang, Arthur, namun tembakannya berhasil ditepis. Dua menit berselang, peluang Semen Padang lahir melalui sundulan Bruno Gomes yang memaksa Sonny Stevens melakukan penyelamatan gemilang.
Pada menit ke-40, Gomes sempat membobol gawang Dewa United, namun wasit menganulir gol tersebut setelah tinjauan VAR menyatakan offside. Skor tetap 0-0 hingga babak pertama usai.
Memasuki paruh kedua, Dewa United langsung mengancam lewat tusukan Alex di sisi kiri kotak penalti, tetapi pertahanan Semen Padang sigap mengamankan bola.
Kabau Sirah mencoba membalas lewat serangan dari sayap kiri, namun sundulan yang dihasilkan terlalu lemah dan mudah diamankan Stevens.
Pemain pengganti Dewa United, Rafael Struick, hampir memberi kejutan di menit ke-85, tetapi sepakan kaki kanannya melambung tinggi.
Tuan Rumah justru memecah kebuntuan di injury time lewat tendangan bebas Chaby yang melesat ke sudut atas gawang, membawa tuan rumah unggul 1-0.
Menjelang akhir laga, Bruno Gomes memastikan kemenangan Semen Padang. Menerima umpan dari tengah lapangan, ia lolos dari kawalan dan dalam situasi satu lawan satu dengan kiper, melepaskan tembakan mendatar yang mengubah skor menjadi 2-0 hingga peluit panjang berbunyi.
Susunan Pemain Semen Padang vs Dewa United
Semen Padang: Arthur, Leo Guntara, Zidane Afandi, Alhassan Wakaso, Rui Rampa; Oropa (Firman Juliansyah 53') (Abrizal Umanailo 59'), Angelo; Ripal Wahyudi (Rosad Setiawan 75'), Bruno Gomes, Pedro Matos (Chaby 75'); Cornelius Stewart
Dewa United: Sonny Stevens, Ricky Kambuaya (Struick 84'), Cassio Scheid, Edo Febriansyah, Dani Saputra (Wahyu Prasetyo 46'); Kuipers, Messidoro (Privat Mbarga 71'), Jaja; Egy Maulana Vikri (Stefano Lilipaly 63'), Taisei Marukawa, Alex. (M-1)
