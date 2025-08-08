Persebaya Vs PSIM Yogyakarta, Laskar Mataram Tekuk Bajul Ijo

Headline
Surya Ingatkan Soal Tanggung Jawab Parpol

Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.

08/8/2025 21:45
Pesepak bola PSIM Yogyakarta Rafael Rodrigues Rafinha (kiri) berusaha menerobos pertahanan PSPS Pekanbaru pada pertandingan Liga 2 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Senin (17/2/2025).(Antara/Kala)

PERTANDINGAN Super League 2025/2026 antara Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (8/8) berakhir dengan kemenangan bagi Laskar Mataram. 

Tim promosi PSIM Yogyakarta berhasil menang tipis lawan Persebaya secara dramatis lewat gol di menit-menit akhir.

Sejak awal pertandingan, tim tuan rumah Bajul Ijo berusaha menguasai permainan. Laskar Mataram pun mampu meladeni permainan lawan 

Sama-sama tak bisa memecah kebuntuan, babak pertama pertandingan Persebaya vs PSIM pun berakhir dengan skor kacamata.

Di babak kedua, Bajul Ijo maupun Laskar Mataram terus mencoba mengembangkan permainan demi meraih poin. 

Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir babak kedua, tim tamu PSIM Yogyakarta justru mampu mencuri gol dari Persebaya.

Ezequiel Vidal jadi aktor yang membawa PSIM pulang dengan dengan mengantongi tiga poin lewat golnya di menit akhir. 

Pertandingan pun ditutup dengan skor 1-0 untuk PSIM Yogyakarta. (I-2)

 



Editor : Wisnu Arto Subari
