Uilliam Baros pencetak gol pertama Persib vs Semen Padang.(Dok. Instagram)

UILLIAM Barros langsung mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia usai mencetak gol pertama pada laga pembuka Persib vs Semen Padang di ajang Indonesia Super League 2025/2026, Sabtu (9/8). Gol di menit ke-8 tersebut membuka jalan kemenangan Maung Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, sekaligus menandai debut impresif sang penyerang asal Brasil.

Barros, yang resmi bergabung dengan Persib Bandung pada 27 Juni 2025, memanfaatkan umpan terobosan matang dari lini tengah sebelum melepaskan tembakan keras yang tak mampu diantisipasi kiper lawan. Momen itu membuat namanya langsung dielu-elukan Bobotoh.

Profil Uilliam Barros Persib

Nama lengkap: Uilliam Barros Pereira

Tanggal lahir: 11 Oktober 1994 (30 tahun)

Tempat lahir: Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil

Tinggi badan: 1,82 m

Posisi: Penyerang tengah, juga mampu bermain di sayap kanan dan kiri

Sebelum membela Persib, Uilliam Barros Persib memiliki rekam jejak di berbagai klub Brasil seperti Fortaleza, Altos, Sampaio Corrêa, Paysandu, Ferroviária, Operário Ferroviário, dan Criciúma.

Ia juga pernah bermain di Arab Saudi bersama Al-Sahel, Al-Hazem, dan Al-Kholood. Musim terbaiknya datang saat memperkuat Al-Fahaheel di Kuwait dengan catatan 18 gol dari 14 laga.

Alasan Persib Merekrut Uilliam Barros

Persib Bandung merekrut Uilliam Barros untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan David da Silva.

Pelatih Bojan Hodak menilai Barros sebagai striker komplet: memiliki postur ideal, kuat dalam duel udara, serta fleksibel bermain di berbagai posisi lini depan. Faktor ini dinilai penting untuk menghadapi jadwal padat Super League dan AFC Champions League Two 2025/2026.

Debut Impresif dan Respon Klub

Deputi CEO Persib, Adhitia Putra Herawan, mengapresiasi kontribusi cepat sang penyerang.

“Gol perdana Uilliam Barros Persib membuktikan kualitasnya. Kami berharap ia konsisten membantu tim mencapai target musim ini,” ujarnya.

Bobotoh di tribun dan media sosial memberikan sambutan luar biasa, dengan tagar #UilliamBarrosPersib masuk jajaran trending.

Potensi di Musim Baru

Dengan modal debut gemilang, Uilliam Barros Persib berpeluang menjadi mesin gol Maung Bandung musim ini. Didukung lini tengah kreatif dan pengalaman internasionalnya, ia bisa menjadi ancaman utama bagi setiap lawan di Super League 2025/2026. (Z-10)