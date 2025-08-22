Semen Padang Sebut Ronaldo Kwateh belum Siap Tampil Reguler karena Masih Cedera

Headline
MANAJEMEN Semen Padang FC menyebut Ronaldo Joybera R Junior Kwateh atau yang kerap disapa Ronaldo Kwateh masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera sebelum tampil reguler di Super League musim 2025-2026.
"Ronaldo belum siap main karena dia masih butuh waktu untuk pemulihan cederanya," kata Pelatih Semen Padang FC Eduardo Almeida di Kota Padang, Kamis (21/8).
Hal tersebut disampaikan Eduardo terkait peluang atau kemungkinan Ronaldo Kwateh membela Semen Padang FC kala menjamu PSM Makassar di laga lanjutan Super League, Jumat (22/8) di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang pukul 15.30 WIB.
Asisten pelatih Benfica U16 periode 2001-2003 tersebut mengatakan Ronaldo masih berproses agar bisa kembali ke kondisi prima sebelum diturunkan sebagai skuad Kabau Sirah.
"Dia memang sudah mendapatkan menit latihan tapi belum siap untuk diturunkan melawan PSM Makassar," ujar eks pelatih Arema dan Rans Nusantara itu.
Eduardo memastikan tim tidak ingin tergesa-gesa memainkan Ronaldo Kwateh karena hal itu bisa berpotensi memperparah cedera, sehingga berdampak kepada masa pemulihan yang lebih lama lagi.
Ia menambahkan ketika Semen Padang memutuskan merekrut Ronaldo dari Muangthong United, pihaknya sudah memahami dan mengetahui apa saja langkah atau tindakan yang akan dilakukan klub terhadap pemain tersebut.
"Jadi, pada saat kita membawa Ronaldo ke sini, kita sudah tahu dan paham tentang prosesnya," ujarnya.
Pada laga sebelumnya, Semen Padang FC sukses mengalahkan Dewa United dengan skor 2-0 yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/8). Hasil itu mengantarkan Kabau Sirah ke peringkat 11 sementara.
Di sisi lain, PSM Makassar, saat ini, bertengger di urutan 13 usai menelan dua kali hasil seri ketika berhadapan dengan Bhayangkara dan Persijap. (Ant/Z-1)
