Preview Persebaya vs Persib: Maung Bandung Uji Mental Bajul Ijo di Gelora Bung Tomo

Pertarungan sarat gengsi akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin (2/3/2026) malam saat Persebaya Surabaya menjamu pemuncak klasemen Persib Bandung dalam pekan ke-24 Super League musim 2025/2026. Laga klasik ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan adu taktik antara dua pelatih kawakan, Bernardo Tavares dan Bojan Hodak.
Persebaya Surabaya datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas PSM Makassar. Pelatih Bajul Ijo, Bernardo Tavares, mengakui timnya dalam kondisi mental yang sangat baik. "Kemenangan kemarin sangat penting untuk kepercayaan diri pemain. Melawan Persib, kami harus lebih fokus dalam mengantisipasi situasi bola mati karena mereka sangat berbahaya di area tersebut," ujar Tavares dalam sesi konferensi pers jelang laga.
Di kubu lawan, Persib Bandung sedang dalam tren positif setelah menyapu bersih enam kemenangan terakhir secara beruntun. Maung Bandung saat ini kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin, unggul tiga angka dari rival abadi mereka, Persija Jakarta. Meskipun harus kehilangan bek asal Prancis, Layvin Kurzawa, Persib mendapatkan kabar baik dengan kembalinya gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye, yang siap diturunkan di lini tengah.
|Tanggal
|Skor
|Hasil
|12 Sep 2025
|Persib 1-0 Persebaya
|Persib Menang
|01 Mar 2025
|Persebaya 4-1 Persib
|Persebaya Menang
|18 Okt 2024
|Persib 2-0 Persebaya
|Persib Menang
|20 Apr 2024
|Persib 3-1 Persebaya
|Persib Menang
Persebaya Surabaya (4-3-3): Ernando Ari; Catur Pamungkas, Leo Lelis, Risto Mitrevski, Ardi Idrus; Milos Raickovic, Francisco Rivera, Mohammed Rashid; Bruno Moreira, Flavio Silva, Gali Freitas.
Persib Bandung (4-2-3-1): Kevin Mendoza; Nick Kuipers, Gustavo Franca, Henhen Herdiana, Rezaldi Hehanusa; Marc Klok, Dedi Kusnandar; Thom Haye, Tyronne del Pino, Ciro Alves; David da Silva.
Duel di lini tengah antara Francisco Rivera dan Thom Haye diprediksi akan menjadi kunci jalannya pertandingan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang di GBT malam nanti? Apakah Persebaya mampu memutus tren kemenangan Persib, ataukah Maung Bandung semakin dingin di puncak klasemen Super League 2025/2026?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
