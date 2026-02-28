PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak, Laskar Mataram Akhiri Paceklik Kemenangan

Pemain PSIM Yogyakarta melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak di laga Super League.(X @PSIMJOGJA)

PSIM Yogyakarta akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah melewati periode sulit dalam beberapa pekan terakhir. Menjamu PSBS Biak dalam laga pekan ke-23 Super League di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (27/2) malam, Laskar Mataram sukses mengamankan poin penuh dengan skor meyakinkan 4-2.

Dua penggawa andalan PSIM, Franco Ramos Mingo dan Ze Valente, menjadi bintang lapangan dalam laga ini. Keduanya sama-sama mencatatkan brace atau dua gol untuk memastikan dominasi tuan rumah atas tim tamu.

Jalannya Pertandingan

PSIM Yogyakarta langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Upaya ini membuahkan hasil pada menit ke-15.

Berawal dari umpan silang terukur Ezequiel Vidal, Franco Ramos Mingo, yang berdiri bebas, berhasil menyambut bola dengan sundulan tajam yang mengoyak jala PSBS. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Tertinggal satu gol, PSBS Biak mencoba keluar dari tekanan. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-36 melalui aksi Eduardo Barbosa.

Memanfaatkan umpan tarik matang dari Luquinhas, Barbosa dengan tenang menceploskan bola ke gawang PSIM. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSIM kembali meningkatkan intensitas serangan untuk memburu kemenangan pertama mereka dalam enam laga terakhir.

Di menit ke-64, stadion kembali bergemuruh setelah sepak pojok Ze Valente disambut dengan tandukan akurat Mingo. Gol kedua Mingo tersebut membawa PSIM kembali unggul 2-1.

Hanya berselang lima menit, tepatnya pada menit ke-69, PSIM semakin menjauh. Memanfaatkan bola liar di area pertahanan PSBS, Ze Valente melepaskan tendangan keras yang tidak mampu dihalau kiper lawan, mengubah skor menjadi 3-1.

Meski tertinggal dua gol, PSBS Biak menolak menyerah. Pada menit ke-82, mereka sempat menipiskan ketertinggalan menjadi 2-3 melalui gol Ruyery Blanco setelah menerima umpan terobosan dari Sandro Embalo.

Namun, harapan PSBS untuk mencuri poin sirna di pengujung laga. Di menit ke-89, Ze Valente mencetak gol keduanya setelah mengonversi umpan dari Yusaku Yamadera. Skor 4-2 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Posisi Klasemen

Berdasarkan catatan I.League, hasil positif ini merupakan kemenangan perdana PSIM dalam enam pertandingan terakhir.

Tambahan tiga poin ini mengantarkan PSIM naik ke peringkat keenam klasemen sementara Super League dengan koleksi 36 poin dari 23 laga. Laskar Mataram kini hanya terpaut lima angka dari posisi empat besar.

Sebaliknya, kekalahan ini membuat PSBS Biak tertahan di posisi ke-15 dengan 18 poin. Posisi mereka kian terancam karena memiliki jumlah poin yang sama dengan tim yang berada di zona degradasi. (Ant/Z-1)