Live PSBS Biak vs PSIM : Laskar Mataram Unggul 2-1

Susunan Tim PSBS Biak(Instagram/@psbsofficial)

Pertarungan sengit tersaji di pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026 saat PSBS Biak vs PSIM Yogyakarta. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang mengakhiri tren negatif setelah gagal dalam lima pertandingan terakhir mereka. Skor terkini menunjukkan PSIM Yogyakarta unggul 2-1.

Laskar Mataram berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-15 Franco Ramos Mingo, Kapten dari PSIM Yogyakarta berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Tim lawan kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-36 lewat gol Eduardo Barbosa. Namun, PSIM berhasil menggandakan kedudukan pada babak kedua di menit ke-64 lewat tembakan kedua Franco Ramos Mingo.

Tempat Nonton PSBS Biak vs PSIM

Pertandingan ini akan digelar di tempat netral yang menjadi kandang sementara bagi PSBS Biak:

Stadion: Maguwoharjo, Sleman

Maguwoharjo, Sleman Waktu: Jumat, 27 Februari 2026, Pukul 20.30 WIB

Jumat, 27 Februari 2026, Pukul 20.30 WIB Saluran TV: Indosiar

Indosiar Live Streaming: Vidio

Analisis Kekuatan Tim

Bagi PSBS Biak, poin penuh adalah harga mati untuk menjauh dari ancaman zona degradasi. Saat ini, tim berjuluk Badai Pasifik tersebut tertahan di peringkat ke-15 dengan koleksi 18 poin, jumlah yang sama dengan penghuni zona merah. Motivasi untuk bertahan di kasta tertinggi menjadi senjata utama anak asuh tim Papua ini.

Di sisi lain, Laskar Mataram (PSIM) yang berada di posisi ke-8 butuh tambahan poin guna merangsek ke papan atas. Pelatih Jean-Paul van Gastel mengonfirmasi bahwa timnya kehilangan striker utama Anton Fase akibat cedera, namun ia tetap optimis dengan kedalaman skuat yang ada.

Statistik Kunci Duel PSBS vs PSIM Aspek PSBS Biak PSIM Yogyakarta Posisi Klasemen 15 8 Poin Saat Ini 18 33 Pertemuan Terakhir 2 - 2 (Desember 2025)

Prediksi Jalannya Pertandingan

Mengingat kedua tim sedang dalam kondisi "haus" kemenangan, tempo tinggi diprediksi akan terjadi sejak menit awal. PSBS Biak kemungkinan besar akan mengandalkan kecepatan sayap mereka melalui Jeam Kelly Sroyer, sementara PSIM akan mencoba menguasai lini tengah melalui kreativitas Pedrinho.

Hasil imbang menjadi prediksi paling realistis mengingat catatan head-to-head kedua tim yang sangat ketat, namun kesalahan kecil di lini pertahanan bisa menjadi pembeda hasil akhir di Stadion Maguwoharjo malam ini.