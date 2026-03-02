Dewa United vs Bhayangkara FC: Bhayangkara FC Tundukkan Dewa United 2-0 di Indonesia Super League

Headline
BHAYANGKARA FC meraih kemenangan penting setelah menaklukkan Dewa United dengan skor 2-0 pada laga yang berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Minggu (1/3).
Sejak awal pertandingan, kedua tim tampil agresif dan berupaya mengendalikan tempo permainan. Dewa United yang tampil di hadapan publik sendiri mencoba menekan melalui permainan terbuka, namun Bhayangkara FC mampu bertahan dengan disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat.
Momentum penting bagi tim tamu hadir menjelang akhir babak pertama. Bhayangkara FC memperoleh hadiah penalti pada menit ke-44, yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Moussa Sidibe. Gol tersebut membawa Bhayangkara unggul 1-0 dan skor itu bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tetap tinggi. Dewa United berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan, tetapi lini pertahanan Bhayangkara tampil solid dan mampu meredam setiap peluang yang tercipta.
Alih-alih kebobolan, Bhayangkara justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-59. Bernard Doumbia mencetak gol kedua melalui penyelesaian akhir yang efektif, sekaligus memperbesar keunggulan timnya menjadi 2-0.
Setelah gol tersebut, Bhayangkara FC semakin percaya diri dalam mengontrol jalannya pertandingan. Mereka mampu menjaga organisasi permainan hingga peluit panjang dibunyikan tanpa memberikan ruang bagi Dewa United untuk bangkit.
Kemenangan ini menjadi tambahan krusial bagi Bhayangkara FC dalam persaingan papan atas klasemen. Dengan 38 poin, mereka kini menempati posisi lima dan menjaga peluang untuk terus bersaing di zona atas.
Sementara itu, kekalahan ini membuat Dewa United tertahan di posisi sembilan dengan raihan 33 poin. Mereka harus segera bangkit pada laga berikutnya untuk menjaga peluang memperbaiki posisi di klasemen. (Z-2)
