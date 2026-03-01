Preview PSM Makassar vs Persita Tangerang: Misi Juku Eja Putus Tren Buruk di Parepare

Headline
PSM Makassar dijadwalkan menjamu Persita Tangerang dalam laga pekan ke-24 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Senin (2/3/2026) pukul 21.30 WITA. Laga ini menjadi pertaruhan harga diri bagi Juku Eja yang sedang terpuruk di papan bawah.
Berada di posisi ke-13 dengan 23 poin, PSM Makassar hanya terpaut lima angka dari zona merah. Tekanan besar ada di pundak pelatih Tomas Trucha untuk segera memberikan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Masalah kronis berupa mandulnya lini depan menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan sebelum kick-off dimulai.
Secara posisi klasemen, Persita Tangerang (peringkat 7) memang lebih diunggulkan. Namun, Pendekar Cisadane juga tidak dalam kondisi puncak setelah kalah 0-1 dari Dewa United pekan lalu. Pertarungan di lini tengah diprediksi akan berjalan sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengusung misi bangkit dari hasil negatif.
PSM memiliki catatan impresif saat bermain di Parepare melawan Persita. Dalam empat pertemuan terakhir di kandang, Juku Eja berhasil mengamankan tiga kemenangan. Faktor dukungan suporter yang diprediksi akan membeludak karena kebijakan penurunan harga tiket "Spesial Ramadan" bisa menjadi pemain ke-12 yang menentukan hasil akhir.
|Aspek
|PSM Makassar
|Persita Tangerang
|Posisi Klasemen
|13
|7
|Poin
|23
|35
|5 Laga Terakhir
|K-K-S-K-M
|K-M-K-S-K
1. Di mana pertandingan PSM Makassar vs Persita disiarkan?
Pertandingan ini dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio pada Senin, 2 Maret 2026, pukul 20.30 WIB atau 21.30 WITA.
2. Mengapa harga tiket PSM diturunkan?
Manajemen PSM memberikan promo "THR Ramadan" dengan memangkas harga tiket mulai dari Rp50 ribu untuk mengapresiasi loyalitas suporter dan memastikan stadion penuh dukungan saat tim sedang berjuang bangkit.
3. Siapa yang lebih unggul secara head to head?
PSM Makassar masih mendominasi dengan 5 kemenangan dari 10 pertemuan terakhir di era Liga 1/Super League, sementara Persita mengantongi 3 kemenangan.
Meskipun Persita berada di papan atas, rekor kandang PSM di Stadion BJ Habibie tetap menjadi ancaman nyata. Jika Tomas Trucha mampu membenahi penyelesaian akhir timnya, Juku Eja berpeluang besar mengamankan tiga poin penting untuk menjauhi zona degradasi. Sebaliknya, Persita harus waspada terhadap atmosfer "neraka" Parepare yang akan dipadati suporter tuan rumah.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
