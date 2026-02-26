Persib Bandung vs Madura United: Menang 5-0, Pangeran Biru Kokoh di Puncak Klasemen

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSIB Bandung tampil trengginas saat menjamu Madura United FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam. Maung Bandung menang telak 5-0 dan kian kukuh di puncak klasemen.
Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi. Persib tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir dan menyapu bersih lima pertandingan teranyar dengan kemenangan.
Tak hanya itu, Maung Bandung juga selalu menyapu bersih laga kandang dengan kemenangan.
Dominasi Persib langsung terlihat sejak menit awal. Tekanan agresif membuahkan gol pembuka pada menit ke-13 lewat sundulan Ramon Tanque.
Ramon kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33. Dia menuntaskan umpan Berguinho untuk menggandakan keunggulan sekaligus menegaskan kendali penuh tuan rumah.
Menjelang turun minum, Persib menambah gol ketiga. Uilliam Barros menyambar bola muntah yang kemudian bersarang ke gawang Madura United.
Selepas jeda, Persib tidak mengendurkan tekanan. Madura United kesulitan mengembangkan permainan dan lebih banyak bertahan di wilayah sendiri.
Gol keempat hadir pada menit ke-80. Eliano Reijnders mengirim umpan matang yang diselesaikan Andrew Jung dengan sepakan mendatar tanpa mampu dihentikan penjaga gawang lawan.
Pesta gol Persib Bandung vs Madura United ditutup pada menit ke-89 melalui Frans Putros. Skor 5-0 memastikan kemenangan telak Persib di hadapan pendukungnya.
Tambahan tiga poin membuat Persib mengoleksi 53 poin dari 22 pertandingan. Mereka unggul tiga angka atas Persija Jakarta yang sudah memainkan 23 laga. Adapun Persib baru memainkan 22 pertandingan.
Sementara itu, Madura United tertahan di peringkat ke-14 dengan 20 poin dan belum keluar dari tekanan papan bawah. (Dhk)
Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan bahwa kemenangan meyakinkan atas Persik Kediri menjadi modal krusial bagi timnya.
Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3) malam WIB, Persib Bandung memastikan kemenangan meyakinkan atas Persik 3-0.
Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua.
Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol.
Kemudian pada menit 39 Andrew Jung menggandakan keunggulan melalui titik putih
Saksikan laga panas Persib Bandung vs Persik Kediri malam ini pukul 20.30 WIB. Cek link live streaming resmi Vidio dan susunan pemain di sini.
Persita Tangerang sukses membungkam Madura United dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini membawa Pendekar Cisadane naik ke posisi kelima klasemen.
Preview Persita vs Madura United di Super League 2026. Cek jadwal, head to head, dan prediksi susunan pemain. Persita incar poin penuh di Indomilk Arena.
Prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Madura United pekan ke-23 Liga 1 2026. Maung Bandung bidik rekor kandang sempurna tanpa Bojan Hodak.
MADURA United FC membidik poin saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Laga dijadwalkan berlangsung Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB.
Nonton link live streaming Persib vs Madura United Liga 1 malam ini pukul 20.30 WIB. Persib incar 3 poin demi jauhi Persija di puncak klasemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved