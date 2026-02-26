Persib Bandung vs Madura United: Menang 5-0, Pangeran Biru Kokoh di Puncak Klasemen

Pesepak bola Persib Bandung Federico Barba (kiri) berselebrasi dengan rekan setimnya.(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi)

PERSIB Bandung tampil trengginas saat menjamu Madura United FC pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2) malam. Maung Bandung menang telak 5-0 dan kian kukuh di puncak klasemen.

Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi. Persib tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir dan menyapu bersih lima pertandingan teranyar dengan kemenangan.

Tak hanya itu, Maung Bandung juga selalu menyapu bersih laga kandang dengan kemenangan.

Dominasi Persib langsung terlihat sejak menit awal. Tekanan agresif membuahkan gol pembuka pada menit ke-13 lewat sundulan Ramon Tanque.

Ramon kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-33. Dia menuntaskan umpan Berguinho untuk menggandakan keunggulan sekaligus menegaskan kendali penuh tuan rumah.

Menjelang turun minum, Persib menambah gol ketiga. Uilliam Barros menyambar bola muntah yang kemudian bersarang ke gawang Madura United.

Selepas jeda, Persib tidak mengendurkan tekanan. Madura United kesulitan mengembangkan permainan dan lebih banyak bertahan di wilayah sendiri.

Gol keempat hadir pada menit ke-80. Eliano Reijnders mengirim umpan matang yang diselesaikan Andrew Jung dengan sepakan mendatar tanpa mampu dihentikan penjaga gawang lawan.

Pesta gol Persib Bandung vs Madura United ditutup pada menit ke-89 melalui Frans Putros. Skor 5-0 memastikan kemenangan telak Persib di hadapan pendukungnya.

Tambahan tiga poin membuat Persib mengoleksi 53 poin dari 22 pertandingan. Mereka unggul tiga angka atas Persija Jakarta yang sudah memainkan 23 laga. Adapun Persib baru memainkan 22 pertandingan.

Sementara itu, Madura United tertahan di peringkat ke-14 dengan 20 poin dan belum keluar dari tekanan papan bawah. (Dhk)