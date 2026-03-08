Persita vs Madura United: Persita Tangerang Cukur Madura United 4-1, Pendekar Cisadane Tembus Lima Besar

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSITA Tangerang sukses memperpanjang tren negatif Madura United dalam lanjutan BRI Super League. Bertanding di Stadion Indomilk Arena, Sabtu (7/3), skuad berjuluk Pendekar Cisadane tersebut tampil dominan dan mengakhiri laga dengan skor telak 4-1.
Kemenangan krusial ini mendongkrak posisi Persita ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Sebaliknya, bagi Madura United, ini merupakan kekalahan beruntun ketiga yang memaksa Laskar Sape Kerrab tertahan di posisi ke-14 dengan raihan 20 poin.
Persita langsung menggebrak sejak menit awal. Laga baru berjalan tiga menit, Ahmad Nur Hadianto membuka keunggulan setelah memanfaatkan bola liar hasil tepisan kiper Miswar Saputra yang sebelumnya menghalau sundulan Tamirlan Kozubaev.
Hanya berselang enam menit, gawang Madura United kembali bobol. Kelengahan barisan pertahanan tim tamu dimanfaatkan dengan apik oleh Pablo Ganet untuk mencuri bola dan mencetak gol kedua. Keunggulan 2-0 tidak membuat Persita puas; pada menit ke-16, Rayco mencatatkan namanya di papan skor melalui sepakan keras kaki kanan setelah menyambar bola muntah di depan gawang.
Mimpi buruk Madura United di babak pertama berlanjut pada menit ke-31. Rayco mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang dari Pablo Ganet yang kembali berhasil memutus aliran bola lawan. Skor 4-0 menutup dominasi total Persita di paruh pertama.
Memasuki babak kedua, pelatih Madura United, Carlos Parreira, melakukan perubahan dengan memasukkan Riquelme Sousa untuk menggantikan Emerson de Souza yang tampil kurang maksimal. Masuknya Riquelme terbukti memberikan napas baru bagi serangan tim tamu.
Pada menit ke-52, Riquelme berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 4-1. Melalui aksi individu memukau, ia melewati adangan tiga pemain Persita sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Igor.
Madura United mulai bermain lebih luwes setelah gol tersebut dan hampir menambah pundi gol lewat sepakan jarak jauh Muhammad Taufani yang membentur mistar di menit ke-83. Di sisi lain, Persita sempat mencetak gol kelima lewat Eber Bessa pada menit ke-76, namun wasit tidak mengesahkan gol tersebut setelah terjadi kemelut yang mengenai tiang gawang.
Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 4-1 untuk kemenangan Persita Tangerang tetap bertahan. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Pendekar Cisadane untuk terus bersaing di papan atas klasemen. (ANT/Z-2)
PSM Makassar menjamu Persita Tangerang di Stadion BJ Habibie. Cek head to head, klasemen, dan misi Juku Eja menjauh dari zona degradasi di sini.
Preview lengkap Persita Tangerang vs Madura United di BRI Super League 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan jadwal pertandingan terbaru.
Persib Bandung kokoh di puncak klasemen Liga 1 usai kalahkan Persita 1-0. Andrew Jung cetak gol tunggal, Igor Rodrigues kartu merah. Cek klasemen selengkapnya.
Persib Bandung tekuk Persita Tangerang 1-0 di GBLA berkat gol Andrew Jung. Maung Bandung kokoh di puncak klasemen Liga 1 2026. Cek hasil selengkapnya!
Skor sementara Persib Bandung vs Persita Tangerang di BRI Super League 2026. Andrew Jung jadi pahlawan kemenangan Maung Bandung di GBLA. Cek statistik lengkap!
Preview Persita vs Madura United di Super League 2026. Cek jadwal, head to head, dan prediksi susunan pemain. Persita incar poin penuh di Indomilk Arena.
Tuan rumah datang dengan kepercayaan diri tinggi. Persib tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir dan menyapu bersih lima pertandingan teranyar dengan kemenangan.
Prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Madura United pekan ke-23 Liga 1 2026. Maung Bandung bidik rekor kandang sempurna tanpa Bojan Hodak.
MADURA United FC membidik poin saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026. Laga dijadwalkan berlangsung Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB.
Nonton link live streaming Persib vs Madura United Liga 1 malam ini pukul 20.30 WIB. Persib incar 3 poin demi jauhi Persija di puncak klasemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved