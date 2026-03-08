Persita vs Madura United: Persita Tangerang Cukur Madura United 4-1, Pendekar Cisadane Tembus Lima Besar

Persita Tangerang sukses membungkam Madura United dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini membawa Pendekar Cisadane naik ke posisi kelima klasemen.(Persita Tangerang)

PERSITA Tangerang sukses memperpanjang tren negatif Madura United dalam lanjutan BRI Super League. Bertanding di Stadion Indomilk Arena, Sabtu (7/3), skuad berjuluk Pendekar Cisadane tersebut tampil dominan dan mengakhiri laga dengan skor telak 4-1.

Kemenangan krusial ini mendongkrak posisi Persita ke peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Sebaliknya, bagi Madura United, ini merupakan kekalahan beruntun ketiga yang memaksa Laskar Sape Kerrab tertahan di posisi ke-14 dengan raihan 20 poin.

Dominasi Total di Babak Pertama

Persita langsung menggebrak sejak menit awal. Laga baru berjalan tiga menit, Ahmad Nur Hadianto membuka keunggulan setelah memanfaatkan bola liar hasil tepisan kiper Miswar Saputra yang sebelumnya menghalau sundulan Tamirlan Kozubaev.

Hanya berselang enam menit, gawang Madura United kembali bobol. Kelengahan barisan pertahanan tim tamu dimanfaatkan dengan apik oleh Pablo Ganet untuk mencuri bola dan mencetak gol kedua. Keunggulan 2-0 tidak membuat Persita puas; pada menit ke-16, Rayco mencatatkan namanya di papan skor melalui sepakan keras kaki kanan setelah menyambar bola muntah di depan gawang.

Mimpi buruk Madura United di babak pertama berlanjut pada menit ke-31. Rayco mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang dari Pablo Ganet yang kembali berhasil memutus aliran bola lawan. Skor 4-0 menutup dominasi total Persita di paruh pertama.

Respons Madura United di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, pelatih Madura United, Carlos Parreira, melakukan perubahan dengan memasukkan Riquelme Sousa untuk menggantikan Emerson de Souza yang tampil kurang maksimal. Masuknya Riquelme terbukti memberikan napas baru bagi serangan tim tamu.

Pada menit ke-52, Riquelme berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 4-1. Melalui aksi individu memukau, ia melewati adangan tiga pemain Persita sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Igor.

Madura United mulai bermain lebih luwes setelah gol tersebut dan hampir menambah pundi gol lewat sepakan jarak jauh Muhammad Taufani yang membentur mistar di menit ke-83. Di sisi lain, Persita sempat mencetak gol kelima lewat Eber Bessa pada menit ke-76, namun wasit tidak mengesahkan gol tersebut setelah terjadi kemelut yang mengenai tiang gawang.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 4-1 untuk kemenangan Persita Tangerang tetap bertahan. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Pendekar Cisadane untuk terus bersaing di papan atas klasemen. (ANT/Z-2)