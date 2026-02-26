Prediksi Susunan Pemain Persib vs Madura United: Misi Puncak Klasemen Liga 1 2026

Headline
Persib Bandung bersiap melanjutkan dominasi mereka di kompetisi BRI Super League 2025/2026 saat menjamu Madura United pada laga pekan ke-23. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (26/2) malam pukul 20.30 WIB ini menjadi krusial bagi Persib untuk menjauh dari kejaran Persija Jakarta di puncak klasemen.
Hingga pekan ke-22, Persib Bandung mencatatkan statistik yang mengerikan di kandang sendiri. Skuad asuhan Bojan Hodak berhasil menyapu bersih 11 kemenangan dari 11 laga di GBLA.
Namun, dalam laga ini, Bojan Hodak tidak bisa mendampingi tim secara langsung akibat sanksi akumulasi kartu, sehingga kendali taktis akan dipegang oleh asisten pelatih Igor Tolic.
Kabar baik datang bagi Bobotoh karena sejumlah pemain kunci dipastikan siap tempur. Marc Klok yang sempat absen karena cedera telah kembali berlatih normal.
Begitu juga dengan Thom Haye yang akan menjadi jenderal lapangan tengah untuk mengatur ritme permainan. Di lini belakang, bek anyar Layvin Kurzawa juga berpeluang tampil setelah diberikan waktu istirahat pada laga sebelumnya.
Sementara itu, Madura United sedang berada dalam periode sulit. Laskar Sape Kerrab belum meraih kemenangan dalam tujuh laga terakhir.
Pelatih Carlos Perreira mengakui tekanan besar yang dihadapi timnya, namun ia menegaskan telah menyiapkan rencana khusus untuk meredam transisi cepat Persib yang dimotori Ciro Alves dan David da Silva.
|Tim
|Prediksi Starting XI (Formasi)
|Persib Bandung (4-3-3)
|Kevin Mendoza; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Edo Febriansah; Marc Klok, Thom Haye, Tyronne del Pino; Ciro Alves, David da Silva, Beckham Putra.
|Madura United (4-2-3-1)
|Wagner Augusto; Ibrahim Sanjaya, Pedro Monteiro, Kartika Vedhayanto, Taufik Hidayat; Jordy Wehrmann, Muhammad Ilhamsyah; Lulinha, Iran Junior, Febrian Triyanto; Maxuel Silva.
Catatan Pertandingan: Persib Bandung belum pernah kalah dari Madura United sejak tahun 2022. Dalam pertemuan terakhir di putaran pertama musim ini, Maung Bandung sukses melumat Sape Kerrab dengan skor telak 4-1 di Bangkalan.
Persib diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak menit awal untuk mengincar gol cepat. Dengan kreativitas Thom Haye dan ketajaman David da Silva, lini pertahanan Madura United yang sudah kebobolan cukup banyak gol musim ini akan diuji habis-habisan.
Madura United kemungkinan akan bermain lebih defensif dan mengandalkan kecepatan Lulinha melalui skema serangan balik cepat.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, dan dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar atau live streaming Vidio pukul 20.30 WIB. (Z-10)
