Khoerun Nadif Rahmat
16/3/2026 20:17
Persib Ditahan Borneo FC 1-1, Bojan Hodak Nilai Satu Poin Bukan Hasil Buruk
PERSIB Bandung harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dengan Borneo FC pada laga lanjutan Indonesia Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3) kemarin. Sempat memimpin lebih dulu, Persib akhirnya gagal mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir.

Tim tamu membuka keunggulan melalui gol Adam Alis pada menit ke-14. Namun Borneo FC mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti Mariano Peralta pada menit ke-83.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai hasil tersebut tidak terlalu buruk bagi timnya. Tambahan satu poin membuat Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan koleksi 58 poin, unggul empat angka atas Borneo FC yang berada di posisi kedua.

Baca juga : Borneo FC vs Persib: Bojan Hodak Syukuri Hasil Imbang

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Hodak memuji penampilan para pemainnya yang dinilai mampu mengendalikan permainan, terutama pada babak pertama. Menurutnya, Persib memiliki organisasi permainan yang baik dan mampu menciptakan sejumlah peluang.

"Saya pikir kami memiliki peluang yang lebih baik di babak pertama, mereka tidak memiliki banyak peluang," kata Hodak seperti dikutip dari laman resmi klub.

Memasuki babak kedua, tekanan dari tuan rumah meningkat. Borneo FC beberapa kali memperoleh tendangan bebas yang membuat lini pertahanan Persib berada dalam situasi sulit.

Meski gagal mengamankan kemenangan, Hodak tetap melihat hasil imbang ini secara positif. Ia menilai satu poin dari Samarinda tetap menjaga jarak Persib dengan para pesaing di papan atas.

"Secara keseluruhan saya pikir ini hasil yang bagus karena kami tidak kalah. Selisih poin masih terjaga dan liga akan tetap menarik hingga akhir musim," kata Hodak.(H-2)



Editor : Indrastuti
