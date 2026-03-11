Dominasi Persib di Timnas Indonesia: Bojan Hodak Dorong Teja Paku Alam Dipanggil John Herdman

Headline
PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan apresiasi tinggi atas pemanggilan sejumlah pemainnya ke skuad sementara Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Meski demikian, Hodak menilai masih ada satu nama dari Maung Bandung yang sangat layak menyusul, yakni penjaga gawang Teja Paku Alam.
Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Teja tampil sangat konsisten sepanjang musim ini. Ketangguhan kiper asal Sumatra Barat itu di bawah mistar gawang dianggap menjadi kunci stabilitas pertahanan Persib di Liga 1 2025/2026.
“Jika kalian bertanya pada saya, menurut saya Teja pantas untuk mendapatkan panggilan (timnas),” ujar Hodak saat ditemui di Bandung, Selasa.
Bukan tanpa alasan Hodak memberikan pembelaan tersebut. Secara statistik, Teja menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan jumlah clean sheet terbanyak di kompetisi domestik musim ini.
Ia tercatat membukukan sekitar 14 kali nirbobol dari total 20 hingga 23 pertandingan yang telah dijalani bersama Persib.
Dengan rasio tidak kebobolan mencapai angka 70%, Teja dianggap memiliki kematangan yang cukup untuk bersaing di level internasional.
Dalam daftar 41 pemain yang dipanggil oleh pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, terdapat tiga nama penggawa Persib Bandung.
Mereka adalah Marc Klok, Beckham Putra Nugraha, dan Eliano Reijnders. Pemanggilan ini merupakan langkah awal Herdman dalam meracik komposisi tim sejak resmi menjabat sebagai pelatih kepala pada Januari 2026.
Hodak menilai keputusan Herdman memanggil ketiga pemain tersebut sudah sangat tepat. Kualitas mereka tidak hanya teruji di liga domestik, tetapi juga saat Persib berlaga di kompetisi Asia yang memiliki tensi lebih tinggi.
“Saya rasa ketiga pemain itu memang layak. Pada beberapa bulan terakhir pelatih timnas memantau pemain kami, terutama saat laga AFC yang merupakan pertandingan internasional dan cukup berat,” jelasnya.
Hodak juga memberikan catatan khusus mengenai kondisi fisik dan performa individu ketiganya.
“Marc sempat cedera, tetapi sekarang sudah kembali. Beckham dan Eliano juga bermain sangat baik bersama tim, jadi mereka pantas mendapat panggilan,” tambahnya.
Di sisi lain, terdapat satu nama besar yang absen dari daftar panggil, yakni gelandang kreatif Thom Haye. Ketidakhadiran Haye bukan disebabkan oleh penurunan performa, melainkan karena kendala regulasi. Ia diketahui masih harus menjalani sanksi akibat insiden yang terjadi pada laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 saat Indonesia menghadapi Irak di Arab Saudi, Oktober 2025 lalu.
Kini, fokus Persib adalah memastikan para pemainnya tetap dalam kondisi bugar sebelum bergabung dengan pemusatan latihan Timnas, sembari berharap performa apik Teja Paku Alam di sisa liga dapat membuka pintu bagi sang kiper untuk kembali berseragam Merah Putih. (Ant/Z-1)
