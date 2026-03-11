Cedera ACL, Miliano Jonathans Absen Bela Garuda di FIFA Series 2026

Penyerang timnas Indonesia Miliano Jonathans(ANTARA/Rizal Hanafi)

KABAR duka menyelimuti persiapan Timnas Indonesia menjelang ajang FIFA Series 2026. Penyerang muda potensial, Miliano Jonathans, hampir dipastikan absen membela Skuad Garuda setelah dikonfirmasi mengalami cedera robek ligamen lutut anterior atau Anterior Cruciate Ligament (ACL).

Petaka bagi pemain berusia 21 tahun tersebut terjadi saat ia memperkuat klubnya, Excelsior, dalam laga lanjutan Liga Belanda kontra SC Heerenveen di Stadion Woudestein, Rotterdam, Minggu (8/3).

Ironisnya, Miliano baru saja masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72. Namun, ia hanya mampu bertahan selama sembilan menit di lapangan hijau.

Pada menit ke-81, Miliano terlihat meringis kesakitan sambil memegangi lututnya. Indikasi cedera serius langsung terlihat saat tim medis memutuskan untuk mengevakuasi sang pemain meninggalkan lapangan menggunakan tandu.

Laga itu sendiri berakhir pahit bagi Excelsior yang harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @milianojonathans_, pada Selasa (10/3), Miliano menyampaikan kabar buruk yang harus diterimanya.

Ia mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya robekan ACL untuk kedua kalinya dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

"Apa yang bisa kukatakan. Bukan kabar yang kuharapkan, robekan ACL kedua dalam dua tahun," ungkap Miliano dengan nada getir dalam unggahannya.

Kehilangan Miliano menjadi kerugian besar bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Pasalnya, nama Miliano sudah masuk dalam daftar sementara 41 pemain yang dipersiapkan untuk melakoni rangkaian pertandingan internasional bulan ini. Padahal, tenaga dan kreativitasnya sangat diharapkan untuk menambah daya gedor lini depan Indonesia.

Sesuai jadwal, Indonesia akan menghadapi Santo Kitts dan Nevis pada 27 Maret mendatang dalam ajang FIFA Series.

Pemenang dari pertandingan tersebut nantinya akan berhadapan dengan Kepulauan Solomon atau Bulgaria pada 30 Maret. Seluruh rangkaian pertandingan ini rencananya akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah.

Meski harus menepi dalam waktu yang cukup lama untuk proses pemulihan pasca-operasi, Miliano tetap menunjukkan mentalitas yang kuat. Pemain kelahiran 2004 ini bertekad untuk melewati masa sulit rehabilitasi dan kembali ke performa terbaiknya.

"Aku akan kembali lebih kuat," tegas Miliano, menutup pesannya dengan optimisme.

Kini, tim kepelatihan John Herdman harus segera memutar otak untuk mencari pengganti sepadan guna mengisi slot yang ditinggalkan Miliano sebelum skuat final diumumkan secara resmi. (Z-1)