Sanksi FIFA Paksa Thom Haye dan Shayne Pattynama Absen dari Skuad Garuda

Pemain timnas Indonesia Thom Haye(Instagram @thomhaye)

NAMA gelandang andalan Persib Bandung, Thom Haye, secara mengejutkan tidak muncul dalam daftar 41 pemain skuad sementara timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026.

Absennya Haye dalam pemanggilan pertama pelatih anyar, John Herdman, menjadi sorotan mengingat peran vitalnya di lini tengah selama ini.

Berdasarkan laporan yang diterima, alasan tidak dipanggilnya Haye bukan berkaitan dengan penurunan performa di level klub maupun masalah cedera. Pemain berusia 31 tahun tersebut terpaksa menepi dari panggung internasional lantaran sedang menjalani sanksi larangan bermain dari FIFA.

Kronologi Insiden di Kualifikasi Piala Dunia

Sanksi berat ini merupakan buntut dari insiden yang terjadi pada pertandingan terakhir Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Saat itu, Indonesia menghadapi timnas Irak di Arab Saudi pada Oktober tahun lalu. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Irak.

Haye dilaporkan melakukan tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan, baik selama laga berlangsung maupun setelah peluit panjang dibunyikan.

Akibat perilaku tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman larangan bertanding dalam empat laga internasional yang masuk dalam kalender resmi FIFA. Tak hanya itu, Haye juga dijatuhi denda sebesar 5.000 CHF (Swiss Franc) atau setara dengan Rp103 juta.

Dampak bagi Skuad dan Rekan Setim

Thom Haye tidak sendirian dalam menerima konsekuensi tersebut. Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama, juga mendapatkan sanksi serupa setelah keduanya terlibat dalam aksi protes keras kepada wasit yang berujung pada kartu merah pascapertandingan.

Insiden emosional di laga kontra Irak itu bahkan membuat manajer timnas, Sumardji, turut menerima kartu merah.

Kehilangan Haye tentu menjadi tantangan besar bagi John Herdman dalam meramu strategi perdananya. Sejak melakoni debut pada Maret 2024 melawan Vietnam,

Haye telah menjadi "nyawa" permainan Indonesia dengan catatan 17 penampilan. Dalam kurun waktu tersebut, ia telah menyumbangkan dua gol dan dua assist bagi skuad Garuda.

Fokus di Level Klub

Meski harus absen membela timnas Indonesia bulan ini, Haye tetap menunjukkan konsistensinya di kompetisi domestik. Bersama juara bertahan BRI Super League, Persib Bandung, ia telah tampil sebanyak 19 kali musim ini.

Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan melakoni dua pertandingan di FIFA Series 2026 yang seluruhnya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Garuda akan menjajal kekuatan Santo Kitts dan Nevis pada 27 Maret, disusul laga kedua melawan Bulgaria atau Kepulauan Solomon pada 30 Maret mendatang. (Ant/Z-1)