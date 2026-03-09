Persib vs Persik Kediri: Skor 3-0, Brace Andrew Jung & Update Klasemen Liga 1

Klasemen Liga 1.(Google.)

PERSIB Bandung sukses mengamankan tiga poin krusial dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025/2026. Menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026) malam, Maung Bandung menang telak dengan skor 3-0.

Kemenangan ini diwarnai oleh performa gemilang Andrew Jung yang mencetak dua gol, serta eksekusi penalti dingin dari gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye.

Analisis Pertandingan

Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Tekanan bertubi-tubi membuahkan hasil pada menit ke-24 saat Berguinho dijatuhkan di kotak penalti. Thom Haye yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Persib memimpin 1-0.

Baca juga : Hasil Laga Persib vs Kediri, Maung Bandung Nyaman di Puncak seusai Raih Poin Penuh

Dominasi tuan rumah berlanjut. Menjelang akhir babak pertama (menit 40), wasit kembali menunjuk titik putih setelah tinjauan VAR menunjukkan pelanggaran Adrian Luna terhadap Frans Putros. Andrew Jung yang maju sebagai algojo menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Memasuki babak kedua, Persib tidak menurunkan intensitas. Pada menit ke-53, Andrew Jung mencetak gol keduanya setelah menerima umpan silang akurat dari Frans Putros. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Susunan Pemain Utama Persib Bandung (4-3-3): Teja Paku Alam (GK); Eliano Reijnders, Kakang Rudianto, Federico Barba (C), Patricio Matricardi; Thom Haye, Frans Putros, Adam Alis; Beckham Putra, Andrew Jung, Berguinho. Baca juga : Hasil Babak 1, Persib Bandung Unggul 2 Gol dari Persik Kediri Persik Kediri (4-3-3): Leonardo Navacchio (GK); Kiko Carneiro, Hamra Hehanussa, Muhamad Firly, Yusuf Meilana; Imanol Garcia, Adrian Luna, Jon Toral; Ezra Walian, Jose Enrique, Wigi Pratama.

Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua. Sementara Persik Kediri tertahan di peringkat ke-12 dengan 29 poin.

(Cah/P-3)