Pelatih Persebaya Apresiasi Mental Baja Pemain Usai Tahan Imbang Persib 2-2

PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memberikan apresiasi tinggi terhadap mentalitas anak asuhnya setelah berhasil menahan imbang Persib Bandung dengan skor 2-2. Pertandingan pekan ke-24 Liga 1 2025/2026 tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3) malam.
Meskipun gagal mengamankan poin penuh di hadapan Bonek dan Bonita, Tavares menilai semangat juang para pemain untuk bangkit dari ketertinggalan adalah catatan positif yang sangat berharga.
"Kami sebenarnya ingin menang, tapi kami harus tetap senang dengan semangat juang pemain meski hasilnya seri," ujar Bernardo Tavares dalam sesi konferensi pers usai pertandingan.
Tavares menyoroti bagaimana timnya tetap mampu tampil kompetitif meski dihantam badai cedera yang memaksa sejumlah pemain tampil di luar posisi aslinya. Ia juga memuji atmosfer GBT yang memberikan energi ekstra bagi para pemain saat berada dalam tekanan.
Dalam laga tersebut, Tavares melakukan perubahan taktis signifikan dengan menarik keluar Milos Raickovic di awal babak kedua untuk memasukkan Gustavo Fernandes. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dominasi fisik pemain Persib yang kerap memanfaatkan umpan silang.
Salah satu kejutan taktik adalah penempatan Toni Firmansyah di posisi winger kanan. "Dia aslinya bukan pemain sayap, tapi dia menyelesaikan pertandingan di posisi tersebut dengan sangat baik," tambah Tavares. Toni sendiri menyatakan kesiapannya untuk bermain di posisi mana pun demi kepentingan tim.
Persebaya sempat memimpin lebih dulu melalui eksekusi penalti Bruno Moreira pada menit ke-43 setelah Federico Barba melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Namun, Persib bangkit di babak kedua melalui gol Luciano Guaycochea (51') dan Andrew Jung (73').
Kemenangan Persib yang sudah di depan mata sirna setelah Francisco Rivera mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-83, memanfaatkan umpan matang dari sisi sayap.
|Aspek
|Persebaya
|Persib
|Skor
|2
|2
|Penguasaan Bola
|48%
|52%
|Total Tembakan
|12
|14
Hasil ini membuat Persib tetap berada di puncak klasemen sementara dengan 54 poin, sementara Persebaya Surabaya tertahan di peringkat kelima dengan 39 poin. (Ant/E-4)
Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengoleksi 57 poin dari 24 pertandingan, unggul empat angka dari Borneo FC di posisi kedua.
Striker asing Andrew Jung menjadi bintang lapangan dengan torehan dua gol.
