Bojan Hodak Pilih Bungkam Usai Persib Ditahan Persebaya 2-2

Pesepak bola Persib Bandung Ramon Tanque.(Antara)

LAGA panas antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya berakhir tanpa pemenang. Duel pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin malam, tuntas dengan skor 2-2.

Namun sorotan tak hanya tertuju pada jalannya pertandingan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memilih irit bicara dalam sesi konferensi pers usai laga.

"Ya, saya respek pada semuanya, saya respek pada media, termasuk semua yang ada di sini. Tetapi, saya juga tidak bisa bicara mengenai wasit, sehingga saya tidak bisa komentar mengenai jalannya pertandingan," kata Hodak saat konferensi pers usai pertandingan.

Enggan Bedah Taktik

Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa dirinya tak bisa mengulas lebih dalam soal strategi maupun detail pertandingan.

Hodak menilai ada hal-hal yang membuatnya tak leluasa memberikan penjelasan secara terbuka. Situasi tersebut membuatnya memilih mengakhiri sesi tanya jawab lebih cepat.

Saat meninggalkan ruangan konferensi pers, Hodak sempat kembali masuk untuk menyampaikan gestur permintaan maaf kepada awak media yang telah menunggu.

"Itu saja. Cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami tidak membicarakan tentang wasit," ucapnya.

Jalannya Pertandingan: Saling Balas Gol

Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Tuan rumah Persebaya Surabaya membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Bruno Moreira pada menit ke-44.

Persib merespons di babak kedua. Luciano Guaychocea mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-51 sebelum Andrew Jung membawa Maung Bandung berbalik unggul di menit ke-73.

Namun kemenangan yang sudah di depan mata buyar setelah Francisco Rivera mencetak gol pada menit ke-83 dan memastikan skor akhir 2-2.

Klasemen Sementara BRI Super League 2025/2026

Tambahan satu poin membuat Persebaya kini bertengger di peringkat kelima dengan koleksi 39 poin.

Sementara itu, Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen dengan raihan 54 poin.

Hasil ini menjaga persaingan papan atas tetap panas, sekaligus menyisakan tanda tanya dari kubu Persib yang memilih tak banyak bicara usai laga dramatis di GBT. (Ant/E-4)