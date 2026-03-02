Persis Solo Bekuk Persik Kediri 2-1: Drama Kartu Merah dan Gol Larut Paparyha di Manahan

Persis Solo akhirnya mampu memenangi duel 2 - 1 melawan Persik Kediri di Stadion Manahan.(Dok Persis Solo)

Persis Solo akhirnya memutus tren negatif di hadapan pendukung sendiri, Pasoepati. Persis Solo menumbangkan Persik Kediri dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-23 kompetisi Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Minggu (1/3) malam.

Kemenangan dramatis Laskar Sambernyawa dipastikan melalui gol gelandang R. Paparyha pada menit ke-86. Hasil ini menjadi angin segar bagi skuad tuan rumah, meski harus dibayar mahal dengan kartu merah yang diterima Indie hanya tiga menit sebelum gol kemenangan tercipta.

Statistik Pertandingan: Baca juga : Preview Persis Solo vs Persik Kediri: Misi Bangkit Laskar Sambernyawa di Manahan Skor Akhir: Persis Solo 2 - 1 Persik Kediri

Pencetak Gol Persis: Bruno Gomes (23'), R. Paparyha (86')

Pencetak Gol Persik: J. Enrique Rodriguez (31')

Kartu Merah: Indie (Persis Solo, 83')

Lokasi: Stadion Manahan, Solo

Jalannya Pertandingan: Saling Balas di Babak Pertama

Sejak peluit pertama dibunyikan, Persis Solo langsung mengambil inisiatif serangan untuk menembus pertahanan rapat Macan Putih. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui aksi Bruno Gomes. Memanfaatkan umpan akurat dari Dimitri Souza, sontekan Bruno gagal diantisipasi oleh kiper Persik Kediri, mengubah skor menjadi 1-0.

Namun, keunggulan tuan rumah tidak bertahan lama. Pada menit ke-31, Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan melalui Jose Enrique Rodriguez. Berawal dari sodoran bola Ezra Walian, Enrique melepaskan tendangan terukur yang menggetarkan jala gawang Persis Solo. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Drama Kartu Merah dan Gol Kemenangan Paparyha

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat. Persis Solo terus menekan, namun lini belakang Persik Kediri tampil disiplin. Petaka bagi tuan rumah nyaris terjadi pada menit ke-83 saat Indie harus diusir keluar lapangan oleh wasit setelah menerima kartu merah.

Bermain dengan 10 orang justru memicu motivasi tambahan bagi Laskar Sambernyawa. Pada menit ke-86, R. Paparyha muncul sebagai pahlawan. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, ia berhasil mencetak gol yang memastikan kemenangan 2-1 bagi Persis Solo.

Update Klasemen: Persis Solo Mulai Merangkak Naik

Tambahan tiga poin ini sangat krusial bagi Persis Solo. Meski masih tertahan di zona merah (degradasi), posisi mereka kini naik satu tingkat dari dasar klasemen sementara Super League 2025/2026. Kemenangan ini sekaligus membangkitkan gairah suporter Pasoepati yang memadati Stadion Manahan untuk terus mendukung perjuangan tim keluar dari zona degradasi. (WJ/E-4)